Ученые установили, что химические вещества в моющих средствах могут провоцировать диабет и проблемы с печенью





В исследовании приняло участие 305 людей. Их проверили на наличие вредных химических веществ, которые имеются в различных моющих средствах. В результате установлено, что у 66 человек имеются моноэтилфталат, а у 72 моно-2-этилгексилфталат. Кроме этого у людей, которые склонны к ожирению, были обнаружены ферменты выделяющихся в случае поражения тканей печени.Ученые уверены, что причиной этого негативного воздействия являются фталаты – добавки, которые позволяют продлить срок годности продукта, а также используются для изготовления пластмассы. Специалисты подметили, что они имеются не только в моющих средствах, но и в игрушках, духах и даже бутылках для воды.К сожалению, исследование не смогло охватить большое количество людей, поэтому этой информации недостаточно, чтобы воздействовать на производителей и добиться улучшения качества продукции без использования вредных для человека веществ. Ранее проведенные проверки фталатов установили связь между вредным веществом и такими проблемами со здоровьем, как ожирение, ранняя менопауза, репродуктивная дисфункция и другие заболевания.