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Ученые установили, что химические вещества в моющих средствах могут провоцировать диабет и проблемы с печенью

Ученые из университета Нови-Сад, который находится в Сербии, установили, что химические вещества, присутствующие в моющих средствах, могут вызывать проблемы с печенью и диабет. Это связано с наличием фталатов, которые негативно влияют на человеческий организм.
Ученые установили, что химические вещества в моющих средствах могут провоцировать диабет и проблемы с печенью

В исследовании приняло участие 305 людей. Их проверили на наличие вредных химических веществ, которые имеются в различных моющих средствах. В результате установлено, что у 66 человек имеются моноэтилфталат, а у 72 моно-2-этилгексилфталат. Кроме этого у людей, которые склонны к ожирению, были обнаружены ферменты выделяющихся в случае поражения тканей печени.

Ученые уверены, что причиной этого негативного воздействия являются фталаты – добавки, которые позволяют продлить срок годности продукта, а также используются для изготовления пластмассы. Специалисты подметили, что они имеются не только в моющих средствах, но и в игрушках, духах и даже бутылках для воды.

К сожалению, исследование не смогло охватить большое количество людей, поэтому этой информации недостаточно, чтобы воздействовать на производителей и добиться улучшения качества продукции без использования вредных для человека веществ. Ранее проведенные проверки фталатов установили связь между вредным веществом и такими проблемами со здоровьем, как ожирение, ранняя менопауза, репродуктивная дисфункция и другие заболевания.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:23

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