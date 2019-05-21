Николас Кейдж второй месяц не может добиться аннулирования четырехдневного брака

Американское правительство предусмотрело вероятность поспешных браков в Лас-Вегасе, где многие граждане приезжают ради отдыха и получают разрешение на брак будучи в нетрезвом состоянии. В такой ситуации оказался Николас Кейдж, который 23 марта женился в четвертый раз. Новой супругой артиста стала Эрика Коике, действия которой звезде показались подозрительными. Дело в том, что пара пила вровень, но способность пользоваться ситуацией сохранила только невеста и предложение о женитьбе исходило от нее. Спустя четыре дня после свадьбы артист решил подать на аннулирование брака,чего добивается второй месяц.Американские законы предлагают возможность аннулирования брака, благодаря чему супруги юридически не считаются бывшими, как при обычном разводе. Папарацци выяснили, что Эрика Коике называет себя гримершей, но на самом деле живет за счет состоятельных мужчин.