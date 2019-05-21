Опрос граждан показал, каких врачей больше всего не хватает в России





53% опрошенных рассказали, что им неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нужный специалист отсутствует в поликлинике, к которой они прикреплены. По данным опроса, 33% рассказали об отсутствии невролога, 23% - офтальмолога, 21% - отоларинголога и 20% - уролога.Доктор Леонид Рошаль, являющийся сопредседателем центрального штаба ОНФ и президентом Национальной медицинской палаты, отметил, что проблема с кадрами и оснащенностью имеет прямое воздействие на состояние здоровья населения, на возможности раннего диагностирования сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые считаются одними из главных факторов смертности в стране. Пока ситуация с дефицитом кадров не будет решена, о высоком качестве и доступности медицинской помощи говорить рано, считает эксперт.Правительство России должно решить проблему с нехваткой кадров в учреждениях, занимающихся оказанием первичной медико-санитарной помощи, согласно майским указам главы страны.