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Опрос граждан показал, каких врачей больше всего не хватает в России

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) проанализировали результаты опроса граждан и выяснили, каких медицинских работников больше всего не хватает в России. На нехватку врачей пожаловались 86% респондентов.

Опрос граждан показал, каких врачей больше всего не хватает в России

53% опрошенных рассказали, что им неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нужный специалист отсутствует в поликлинике, к которой они прикреплены. По данным опроса, 33% рассказали об отсутствии невролога, 23% - офтальмолога, 21% - отоларинголога и 20% - уролога.

Доктор Леонид Рошаль, являющийся сопредседателем центрального штаба ОНФ и президентом Национальной медицинской палаты, отметил, что проблема с кадрами и оснащенностью имеет прямое воздействие на состояние здоровья населения, на возможности раннего диагностирования сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые считаются одними из главных факторов смертности в стране. Пока ситуация с дефицитом кадров не будет решена, о высоком качестве и доступности медицинской помощи говорить рано, считает эксперт.

Правительство России должно решить проблему с нехваткой кадров в учреждениях, занимающихся оказанием первичной медико-санитарной помощи, согласно майским указам главы страны.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:51

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