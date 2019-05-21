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Врачи: В будущем из-за ЭКО люди не смогут самостоятельно зачать ребенка

Норвежский врач Ханс Ханевик высказал свои опасения относительно влияния экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на будущие поколения. Существует вероятность, что из-за подобных процедур люди больше не смогут самостоятельно зачать ребенка.
Врачи: В будущем из-за ЭКО люди не смогут самостоятельно зачать ребенка

Ханс Ханевики, руководитель отделения репродуктивных технологий норвежской больницы, уже в июле выступит с докладом на тему влияния ЭКО на будущие поколения. Врач отмечает: подобная процедура позволяет парам, неспособным самостоятельно зачать ребенка, все-таки завести детей. С одной стороны, это отличная новость для миллионов людей, но с другой – это большая опасность.

Все дело в нарушении правил естественного отбора, считает норвежский врач. Он специально не позволяет неконкурентным плохим генам передаваться дальше, в следующие поколения. Это дает возможность человечеству развиваться и эффективно приспосабливаться к изменениям окружающей среды. ЭКО же нарушает эти «правила игры» и может привести к неконтролируемым последствиям.

Изучение влияния экстракорпорального оплодотворения на будущие поколения необходимо изучить, уверен Ханс Ханевики. Уже сейчас врачи предполагают несколько серьезных последствий. Во-первых, люди, рожденные с помощью ЭКО, не смогут самостоятельно зачать ребенка. Во-вторых, изменения могут коснуться всего человеческого генома, ведь многие гены, которые должны были умереть, смогут передаваться следующим поколениям.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:29

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