Врачи: В будущем из-за ЭКО люди не смогут самостоятельно зачать ребенка





Ханс Ханевики, руководитель отделения репродуктивных технологий норвежской больницы, уже в июле выступит с докладом на тему влияния ЭКО на будущие поколения. Врач отмечает: подобная процедура позволяет парам, неспособным самостоятельно зачать ребенка, все-таки завести детей. С одной стороны, это отличная новость для миллионов людей, но с другой – это большая опасность.Все дело в нарушении правил естественного отбора, считает норвежский врач. Он специально не позволяет неконкурентным плохим генам передаваться дальше, в следующие поколения. Это дает возможность человечеству развиваться и эффективно приспосабливаться к изменениям окружающей среды. ЭКО же нарушает эти «правила игры» и может привести к неконтролируемым последствиям.Изучение влияния экстракорпорального оплодотворения на будущие поколения необходимо изучить, уверен Ханс Ханевики. Уже сейчас врачи предполагают несколько серьезных последствий. Во-первых, люди, рожденные с помощью ЭКО, не смогут самостоятельно зачать ребенка. Во-вторых, изменения могут коснуться всего человеческого генома, ведь многие гены, которые должны были умереть, смогут передаваться следующим поколениям.