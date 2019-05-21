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Старшая дочь Моники Беллуччи опубликовала фотоколлаж, на котором сравнила себя с матерью

Дочь известной актрисы Моники Беллуччи Дева опубликовала в своем аккаунте Instagram фотоколлаж, на котором сравнила себя с матерью. Девочке сейчас 19 лет, и она уже работает моделью.
Старшая дочь Моники Беллуччи опубликовала фотоколлаж, на котором сравнила себя с матерью

Моника Беллуччи является одной из самых красивых актрис кино. Она дважды состояла в браке. Первый не продлился долго, а от второго у нее родилось две дочери. Младшей девочке Леоне нет и десяти, а старшей Деве уже исполнилось 19 лет.

Многие подмечают сходство Девы со своей матерью, причем со временем это сходство только увеличивается. Девочка и сама это понимает, поскольку недавно опубликовала в своем аккаунте Instagram фотоколлаж, на котором изображены она и её мама в одинаковом возрасте. Подписчики отметили невероятное сходство и восхитились красотой дочери Беллуччи. Дева Беллуччи сейчас работает моделью и уже снялась в ряде проектов. Все уверены в её успехе в этом бизнесе, поскольку она имеет очень завораживающую внешность.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:43

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