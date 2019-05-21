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Покупатели выбирают товар на основе доступности дополнительной информации

Эксперты из Германии и Австралии провели изучение поведения покупателей при покупке товаров. Исследование показало, что люди чаще останавливают свой выбор на вариантах с более доступной дополнительной информацией.
Покупатели выбирают товар на основе доступности дополнительной информации

Экономисты уже не первое столетие пытаются определить способ точного прогнозирования поведения покупателей на рынке, для этого было создано много теорий и подходов, но до сих пор эксперты часто сталкиваются с ситуацией, когда выбор человека оказывается неожиданным. Новое исследование показало, что важным критерием принятия решения является наличие доступной дополнительной информации.

Эксперты отмечают: в современном мире, когда покупателю доступен большой выбор похожих и однотипных товаров, ему крайне сложно выбрать один из них. Ситуацию усложняет и ограничение во времени. Именно поэтому люди стараются найти дополнительную информацию, позволяющую им сделать более осознанный выбор. Изучение данного вопроса показало, что очень часто это приводит к неправильному решению – покупке товара более низкого качества.

Так происходит из-за того, что высококачественные продукты редко имеют детальное описание, ведь их производитель считает, что в этом нет необходимости. В итоге это приводит к тому, что человек отдает предпочтение товару более низкого качества, ведь он получает о нем более подробную и доступную информацию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:25

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