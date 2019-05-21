Покупатели выбирают товар на основе доступности дополнительной информации





Экономисты уже не первое столетие пытаются определить способ точного прогнозирования поведения покупателей на рынке, для этого было создано много теорий и подходов, но до сих пор эксперты часто сталкиваются с ситуацией, когда выбор человека оказывается неожиданным. Новое исследование показало, что важным критерием принятия решения является наличие доступной дополнительной информации.Эксперты отмечают: в современном мире, когда покупателю доступен большой выбор похожих и однотипных товаров, ему крайне сложно выбрать один из них. Ситуацию усложняет и ограничение во времени. Именно поэтому люди стараются найти дополнительную информацию, позволяющую им сделать более осознанный выбор. Изучение данного вопроса показало, что очень часто это приводит к неправильному решению – покупке товара более низкого качества.Так происходит из-за того, что высококачественные продукты редко имеют детальное описание, ведь их производитель считает, что в этом нет необходимости. В итоге это приводит к тому, что человек отдает предпочтение товару более низкого качества, ведь он получает о нем более подробную и доступную информацию.