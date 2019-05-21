Последний эпизод «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам

В США финал киносаги лицезрели 13,6 миллиона пользователей. Если подсчитать потоковое онлайн-вещание и воспроизведение, то получается цифра в 19,3 миллиона человек. Такие показатели являются достижением как сериала, так и для всей истории телеканала HBO. Прежний рекорд принадлежал предпоследнему эпизоду «Игры престолов» с показателем 18,4 миллиона просмотров.Прежде ряд поклонников проекта призвали руководителей телеканала переснять восьмой сезон. Пятая серия была признана наиболее просматриваемой в истории киносериалов.Эксперты подсчитали и стоимость создания «Игры престолов». Один эпизод в среднем обходится в два миллиона долларов. В первом сезоне было 10 серий, а вложили в него почти 60 миллионов долларов.