Последний эпизод «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
Презентация финального эпизода сериала «Игра престолов» установила рекорд по числу просмотров. Больше 19 миллионов человек посмотрели завершающий эпизод популярного проекта.
В США финал киносаги лицезрели 13,6 миллиона пользователей. Если подсчитать потоковое онлайн-вещание и воспроизведение, то получается цифра в 19,3 миллиона человек. Такие показатели являются достижением как сериала, так и для всей истории телеканала HBO. Прежний рекорд принадлежал предпоследнему эпизоду «Игры престолов» с показателем 18,4 миллиона просмотров.
Прежде ряд поклонников проекта призвали руководителей телеканала переснять восьмой сезон. Пятая серия была признана наиболее просматриваемой в истории киносериалов.
Эксперты подсчитали и стоимость создания «Игры престолов». Один эпизод в среднем обходится в два миллиона долларов. В первом сезоне было 10 серий, а вложили в него почти 60 миллионов долларов.
В США финал киносаги лицезрели 13,6 миллиона пользователей. Если подсчитать потоковое онлайн-вещание и воспроизведение, то получается цифра в 19,3 миллиона человек. Такие показатели являются достижением как сериала, так и для всей истории телеканала HBO. Прежний рекорд принадлежал предпоследнему эпизоду «Игры престолов» с показателем 18,4 миллиона просмотров.
Прежде ряд поклонников проекта призвали руководителей телеканала переснять восьмой сезон. Пятая серия была признана наиболее просматриваемой в истории киносериалов.
Эксперты подсчитали и стоимость создания «Игры престолов». Один эпизод в среднем обходится в два миллиона долларов. В первом сезоне было 10 серий, а вложили в него почти 60 миллионов долларов.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:08