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Последний эпизод «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам

Презентация финального эпизода сериала «Игра престолов» установила рекорд по числу просмотров. Больше 19 миллионов человек посмотрели завершающий эпизод популярного проекта.
Последний эпизод «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам

В США финал киносаги лицезрели 13,6 миллиона пользователей. Если подсчитать потоковое онлайн-вещание и воспроизведение, то получается цифра в 19,3 миллиона человек. Такие показатели являются достижением как сериала, так и для всей истории телеканала HBO. Прежний рекорд принадлежал предпоследнему эпизоду «Игры престолов» с показателем 18,4 миллиона просмотров.

Прежде ряд поклонников проекта призвали руководителей телеканала переснять восьмой сезон. Пятая серия была признана наиболее просматриваемой в истории киносериалов.

Эксперты подсчитали и стоимость создания «Игры престолов». Один эпизод в среднем обходится в два миллиона долларов. В первом сезоне было 10 серий, а вложили в него почти 60 миллионов долларов.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:08

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