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Ирина Безрукова примерила крылья ангела в новой фотосессии

Актриса Ирина Безрукова примерила образ ангела в новой фотосессии, для чего она надела крылья. Артистка показала новый снимок на своей странице в сети Instagram.
Ирина Безрукова примерила крылья ангела в новой фотосессии

В публикации Ирина Безрукова поговорила с поклонниками, отметив, что в ее жизни обычные люди часто играют роль ангелов. За это артистка поблагодарила их от всей души, а также поинтересовалась у поклонников, верят ли они в ангелов. Актриса заявила, что каждый человек сам выбирает себе роль, вне зависимости, кино это, театр или реальность. Свой пост артистка дополнила новым снимком с фотосессии, в которой она примерила образ ангела. Безрукова позировала с большими белыми крыльями и в белоснежном длинном платье.

Поклонники активно откликнулись на пост знаменитости и рассказали о своем мнении на этот счет в комментариях. Многие согласились со словами Ирины Безруковой, а также восхитились ее внешним видом на снимке и четкой передачей настроения в кадре.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:33

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