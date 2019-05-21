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Названы самые популярные среди мужчин и женщин автомобили в РФ

Эксперты изучили предпочтения миллиона жителей РФ касательно автомобилей и составили перечень транспортных средств, самых покупаемых мужчинами и женщинами. Провели исследование сотрудники сервиса «Юла Авто».
Названы самые популярные среди мужчин и женщин автомобили в РФ

Наиболее «мужским» автомобилем в России среди зарубежных брендов оказался Mercedes-Benz E-Class. На втором месте располагается другой «немец» - Volkswagen Transporter. Замыкает топ-3 снова марка Mercedes S-Class.

Тогда как мужчины покупают большие машины из Германии, женщины предпочитают более меньшие по размеру экземпляры. Самой большой популярностью у них пользуются машины, сконструированные компаниями KIA, Chevrolet и Nissan.

Среди российских брендов у представителей сильного пола наиболее востребованными стали ГАЗ-3102 «Волга», LADA Largus и ГАЗ-31105 «Волга». «Женские» популярнейшие автомобили - LADA Kalina, LADA Granta и внедорожник УАЗ Патриот.

Весной в РФ упали цены на УАЗ Патриот. Данная мера приурочена к акции «ПойМАЙ выгоду», а клиенты получили льготу при приобретении машины в 10%. При этом, если потребитель берет кредит, дилеры могут сделать ему скидку в 20%, а еще 75 000 рублей автолюбитель экономит в случае инициативы УАЗ трейд-ин».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:48

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