Певица Алена Апина осталась без работы на радио

Как отметила Алена Апина, она закончила четвертый сезон “Фасолины” и ушла на повторы, поскольку накануне было всего два гостя. Артистка знает по опыту, что такие программы не актуальны дольше четырех лет, но при этом ей не хочется расставаться с радио. Певица попросила поклонников в комментариях написать, какие передачи их интересуют, а также что бы хотелось послушать. Апина акцентировала внимание на том, что ей нужна помощь, и она сомневается, что справится с проблемой одна.На опубликованное сообщение отреагировали фанаты звезды, оставив массу комментариев с советами и словами утешения. Отметились не только поклонники, но и коллеги артистки, к примеру, актриса Елена Валюшкина.