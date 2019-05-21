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Певица Алена Апина осталась без работы на радио

Российская певица Алена Апина осталась без работы на радио, о чем рассказала на своей странице в Сети Instagram. Артистка ищет помощь у поклонников, попросив совета и интересных идей.
Певица Алена Апина осталась без работы на радио

Как отметила Алена Апина, она закончила четвертый сезон “Фасолины” и ушла на повторы, поскольку накануне было всего два гостя. Артистка знает по опыту, что такие программы не актуальны дольше четырех лет, но при этом ей не хочется расставаться с радио. Певица попросила поклонников в комментариях написать, какие передачи их интересуют, а также что бы хотелось послушать. Апина акцентировала внимание на том, что ей нужна помощь, и она сомневается, что справится с проблемой одна.

На опубликованное сообщение отреагировали фанаты звезды, оставив массу комментариев с советами и словами утешения. Отметились не только поклонники, но и коллеги артистки, к примеру, актриса Елена Валюшкина.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:11

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