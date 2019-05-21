Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Как отметил Максим Галкин в своей публикации, Алла Пугачева устроила детям прогулку на лодке в его отсутствие. Будучи в Хайфе он получил видео из дома, которое решил показать своим подписчикам. На ролике видно, как сын знаменитостей Гарри орудует веслом, помогая лодочнику. Алла Пугачева решила запеть, после чего к ней присоединились пассажиры с лодок поблизости. В комментариях Максим Галкин уточнил, что действие происходит на Москва-реке.Фолловеры отметили, что Алла Пугачева выбрала прекрасный вид досуга для своих детей, а пение артистки назвали домашним и атмосферным. По словам Галкина, Гарри и Лиза остались довольны отдыхом на реке.