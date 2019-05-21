АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony показала скорость загрузки и геймплей “захватывающей” PlayStation 5
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram. Телеведущий не смог быть рядом с семьей из-за концерта в Израиле.
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Как отметил Максим Галкин в своей публикации, Алла Пугачева устроила детям прогулку на лодке в его отсутствие. Будучи в Хайфе он получил видео из дома, которое решил показать своим подписчикам. На ролике видно, как сын знаменитостей Гарри орудует веслом, помогая лодочнику. Алла Пугачева решила запеть, после чего к ней присоединились пассажиры с лодок поблизости. В комментариях Максим Галкин уточнил, что действие происходит на Москва-реке.

Фолловеры отметили, что Алла Пугачева выбрала прекрасный вид досуга для своих детей, а пение артистки назвали домашним и атмосферным. По словам Галкина, Гарри и Лиза остались довольны отдыхом на реке.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николас Кейдж второй месяц не может
Названы самые популярные среди мужчин и
Старшая дочь Моники Беллуччи
Sony показала скорость загрузки и
Ирина Безрукова примерила крылья ангела
Покупатели выбирают товар на основе
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко
Хакерский форум OGusers сам стал
Певица Алена Апина осталась без работы
Оле Рапунцель и Диме Дмитренко придется
Ученые рассказали о роли вулканов в
Звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь
Мужу Ксении Собчак приписывают роман с
Google представила новое поколение
Алла Пугачева устроила для детей
PR-агент Ольги Бузовой прокомментировал
Ученые из США опровергли мифы о
Агата Муцениеце сравнила свою любовь к
Sony открыла киностудию PlayStation
Эксперты назвали однотонную белую
Alfa Romeo презентовала золотую Giulia
Анфиса Чехова сожалеет о невозможности
Эксперты рассказали о первых признаках
К 70-летию Любови Полищук: Интересные
Ученые запечатлели на фото общего
Влад Топалов рассказал о трудностях
Врачи рассказали о главных признаках
В Британии из-за Рамадана церковь
Актер Сергей Степин устроил жене
Константин Алексеев рассказал о
Просмотреть все новости