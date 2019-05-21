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Ученые рассказали о роли вулканов в происхождении Бермуд

Бермудские острова возникли в итоге прежде неизвестной системы вулканической активности. Об этом заявила международная группа геологов, проводившая исследование на эту тему.
Ученые рассказали о роли вулканов в происхождении Бермуд

Ученые, включая представителей РАН, изучили минеральный состав 800-метрового керна, взятого с Бермуд еще в 70-х годах. Это дало возможность им сделать определенное предположение: они считают, что острова появились в результате того, что расплавленные остатки тектонических плит, опустившиеся на дно океана во время раскалывания континентов, снова поднялись на поверхность. Это могло произойти из-за смещения мантийных потоков, произошедших миллионы лет назад. Данный процесс мог повлиять на формирование как Бермуд, так и определенных иных вулканических островов в океане.

Сам Атлантический океан возник 175 миллионов лет назад из-за раскола сверхконтинента Панген, прежде объединявшего всю земную сушу. Плиты, некогда соединявшие Африку, Америку и Европу, разошлись, между ними появился океан.

Бермуды - группа коралловых островов в северо-западной части Атлантики. В состав архипелага входит более 180 риф и островов. До того, как острова открыли люди, почти всю их территорию занимали леса, но последующие вырубки уничтожили большую часть деревьев.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:51

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