Google представила новое поколение «умных» очков на базе Android





Внешний вид новых «умных» очков практически не отличается от предшественников, но изменения в новинке произошли не только программные, но и аппаратные. Google Glass Enterprise Edition 2 работают на базе Android, что значительно облегчит создание и оптимизацию приложений для данного гаджета. Новинка использует процессор Snapdragon XR1, являющийся первым в мире, созданным специально для работы с расширенной реальностью. Данный кристалл обеспечит более высокую производительность, особенно в задачах для работы искусственного интеллекта, а также увеличенный период работы на полной зарядке.Google Glass Enterprise Edition 2 позволит снимать потоковые видео значительно лучшего качества. Разработчики сотрудничали с компанией Smith Optics и разработали специальную защитную оправу, сделавшую гаджет более защищенным и безопасным. Это придется кстати для определенных профессий, специалисты которых работают вне офиса. Зарядка устройства будет происходить через порт USB Type-C.Стоимость новых «умных» очков от Google составляет 999 долларов. При этом компания отмечает, что для каждого конкретного покупателя она готова разработать уникальный ценовой тариф. В розничную продажу новинка не поступит.