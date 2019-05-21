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Звезда «Дома-2» Роман Гриценко болезненно переносит расставание с бывшей девушкой Женей

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко болезненно переносит разрыв с экс-возлюбленной Евгенией Шестаковой. Именно к таким выводам пришли подписчики, когда увидели одну из последний его публикаций.

Звезда «Дома-2» Роман Гриценко болезненно переносит расставание с бывшей девушкой Женей

Не так давно Гриценко в очередной раз расстался с Шестаковой. Нужно сказать, что отношения Романа и Евгении с самого начала напоминали многим поклонникам реалити-шоу «Дом-2» карусель, которая в итоге сломалась. И в этот раз, как известно, влюбленные не только поскандалили, но и подрались, после чего девушка отказалась возвращаться к молодому человеку.

Судя по всему, сам экс-участник «Дома-2» весьма болезненно воспринимает расставание с избранницей. К таким выводам пришли интернет-пользователи, когда наткнулись на одну из его свежий фотографий, на которой он продемонстрировал, в кого превратился за считанные дни.

Звезда «Дома-2» Роман Гриценко болезненно переносит расставание с бывшей девушкой Женей

Отметим, что многих подписчиков Гриценко, в том числе и некоторых его коллег по съемочной площадке удивило подобное преображение. Один за другим фолловеры принялись буквально забрасывать Романа комментариями, в которых практически каждый из них указывает на то, что у парня пропала та искра в глазах, которая была ранее.

«Даже если ты сбреешь бороду, прежним ты уже никогда не станешь. Уже нет той искры в глазах. Очень жаль», «Тебе с бородой хорошо, но сейчас, смотря в твои глаза, мне кажется, что у тебя депрессия. Это из-за Жени?» - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:23

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