Оле Рапунцель и Диме Дмитренко придется покинуть «Дом-2», чтобы не нарушать законов России
«Брендовому» семейству Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко придется покинуть реалити-шоу «Дом-2», чтобы не нарушать законов России. По словам фолловеров, парочке приобретет однокомнатную квартиру, так как на двушку или трешку они попросту не успеют заработать.
Отметим, что Рапунцель и Дмитренко никогда не скрывали от руководства и телезрителей «Дома-2», что в Периметре их держит лишь одно – желание заработать как можно больше денег. По словам Оли и Димы, они планируют обзавестись собственной столичной недвижимостью. Причем с отличным проектированием и только в престижном районе Москвы.
Невзирая на то, что точной суммы сбережений Рапунцель и Дмитренко не называют, они не единожды указывали на то, что отложенных денег не хватит купить в столице двух- или трехкомнатную квартиру. К слову, мысль о приобретение однокомнатного жилища супруги отбросили, когда переехали на шоу «Спаси свою любовь», где в их распоряжении находится всего одна комната.
Сейчас Оля и Дима заявляют, что намерены еще задержаться на проекте и, по всей видимости, как минимум на год. Вот только маловероятно, что «брендовое» семейство останется в Периметре так надолго. Дело в том, что совсем скоро наследнице Дмитренко и Рапунцель исполнится годик, а это практически приговор для супругов.
Чтобы не привлекать внимание органов опеки, Ольга и Дмитрий могут находиться на телепроекте всего первый год жизни ребенка, а потом вынуждены отправиться в «свободное плаванье», сообщает Ondom2.
Отметим, что Рапунцель и Дмитренко никогда не скрывали от руководства и телезрителей «Дома-2», что в Периметре их держит лишь одно – желание заработать как можно больше денег. По словам Оли и Димы, они планируют обзавестись собственной столичной недвижимостью. Причем с отличным проектированием и только в престижном районе Москвы.
Невзирая на то, что точной суммы сбережений Рапунцель и Дмитренко не называют, они не единожды указывали на то, что отложенных денег не хватит купить в столице двух- или трехкомнатную квартиру. К слову, мысль о приобретение однокомнатного жилища супруги отбросили, когда переехали на шоу «Спаси свою любовь», где в их распоряжении находится всего одна комната.
Сейчас Оля и Дима заявляют, что намерены еще задержаться на проекте и, по всей видимости, как минимум на год. Вот только маловероятно, что «брендовое» семейство останется в Периметре так надолго. Дело в том, что совсем скоро наследнице Дмитренко и Рапунцель исполнится годик, а это практически приговор для супругов.
Чтобы не привлекать внимание органов опеки, Ольга и Дмитрий могут находиться на телепроекте всего первый год жизни ребенка, а потом вынуждены отправиться в «свободное плаванье», сообщает Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:08