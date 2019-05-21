АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony показала скорость загрузки и геймплей “захватывающей” PlayStation 5
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь приходится «торговать» своим телом, чтобы обеспечить семью

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь вынуждена «торговать» своим телом, чтобы обеспечить свое семейство. Именно к таким выводам пришли многочисленные фолловеры, увидев, что сейчас блондинка ежедневно что-то рекламирует в личном микроблоге.

Звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь приходится «торговать» своим телом, чтобы обеспечить семью

Не секрет, что на данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, где у них с женой имеется собственный бизнес. В свою очередь Дарья «вертится как белка в колесе», ведь на ее хрупкие плечи сейчас лег помимо воспитания двоих наследников и семейный бюджет.

Причем, по мнению подписчиков, в обязанности длинноволосой красавицы входит не распределение финансов, а полное обеспечение своей семьи. Если хорошо изучить профиль Дарьи в Instagram, то можно увидеть, что буквально каждый ее пост является рекламным.

Звезда «Дома-2» без стеснения демонстрирует пользователям Сети свои эффектные формы, несмотря на то, что сама же отмечает, что немного поправилась. Нужно сказать, что подобным стараниям Дарьи уже нашли рациональное объяснение.

Звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь приходится «торговать» своим телом, чтобы обеспечить семью

Читатели просто-таки убеждены в том, что бизнес звездного семейства Пынзарь не только в Турции, но и в России терпит крах. К слову, подтверждает это и тот факт, что не так давно Сергей закрыл свой интернет-шоурум, сообщает Ondom2.

По мнению интернет-пользователей, сейчас единственным источником дохода у семьи Пынзарь является несколько магазинов в Москве и в провинциальных городках, а также профиль Дарьи, который, судя по всему, приносит супругам неплохие деньги.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николас Кейдж второй месяц не может
Названы самые популярные среди мужчин и
Старшая дочь Моники Беллуччи
Sony показала скорость загрузки и
Ирина Безрукова примерила крылья ангела
Покупатели выбирают товар на основе
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко
Хакерский форум OGusers сам стал
Певица Алена Апина осталась без работы
Оле Рапунцель и Диме Дмитренко придется
Ученые рассказали о роли вулканов в
Звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь
Мужу Ксении Собчак приписывают роман с
Google представила новое поколение
Алла Пугачева устроила для детей
PR-агент Ольги Бузовой прокомментировал
Ученые из США опровергли мифы о
Агата Муцениеце сравнила свою любовь к
Sony открыла киностудию PlayStation
Эксперты назвали однотонную белую
Alfa Romeo презентовала золотую Giulia
Анфиса Чехова сожалеет о невозможности
Эксперты рассказали о первых признаках
К 70-летию Любови Полищук: Интересные
Ученые запечатлели на фото общего
Влад Топалов рассказал о трудностях
Врачи рассказали о главных признаках
В Британии из-за Рамадана церковь
Актер Сергей Степин устроил жене
Константин Алексеев рассказал о
Просмотреть все новости