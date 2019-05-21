Звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь приходится «торговать» своим телом, чтобы обеспечить семью
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь вынуждена «торговать» своим телом, чтобы обеспечить свое семейство. Именно к таким выводам пришли многочисленные фолловеры, увидев, что сейчас блондинка ежедневно что-то рекламирует в личном микроблоге.
Не секрет, что на данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, где у них с женой имеется собственный бизнес. В свою очередь Дарья «вертится как белка в колесе», ведь на ее хрупкие плечи сейчас лег помимо воспитания двоих наследников и семейный бюджет.
Причем, по мнению подписчиков, в обязанности длинноволосой красавицы входит не распределение финансов, а полное обеспечение своей семьи. Если хорошо изучить профиль Дарьи в Instagram, то можно увидеть, что буквально каждый ее пост является рекламным.
Звезда «Дома-2» без стеснения демонстрирует пользователям Сети свои эффектные формы, несмотря на то, что сама же отмечает, что немного поправилась. Нужно сказать, что подобным стараниям Дарьи уже нашли рациональное объяснение.
Читатели просто-таки убеждены в том, что бизнес звездного семейства Пынзарь не только в Турции, но и в России терпит крах. К слову, подтверждает это и тот факт, что не так давно Сергей закрыл свой интернет-шоурум, сообщает Ondom2.
По мнению интернет-пользователей, сейчас единственным источником дохода у семьи Пынзарь является несколько магазинов в Москве и в провинциальных городках, а также профиль Дарьи, который, судя по всему, приносит супругам неплохие деньги.
Не секрет, что на данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, где у них с женой имеется собственный бизнес. В свою очередь Дарья «вертится как белка в колесе», ведь на ее хрупкие плечи сейчас лег помимо воспитания двоих наследников и семейный бюджет.
Причем, по мнению подписчиков, в обязанности длинноволосой красавицы входит не распределение финансов, а полное обеспечение своей семьи. Если хорошо изучить профиль Дарьи в Instagram, то можно увидеть, что буквально каждый ее пост является рекламным.
Звезда «Дома-2» без стеснения демонстрирует пользователям Сети свои эффектные формы, несмотря на то, что сама же отмечает, что немного поправилась. Нужно сказать, что подобным стараниям Дарьи уже нашли рациональное объяснение.
Читатели просто-таки убеждены в том, что бизнес звездного семейства Пынзарь не только в Турции, но и в России терпит крах. К слову, подтверждает это и тот факт, что не так давно Сергей закрыл свой интернет-шоурум, сообщает Ondom2.
По мнению интернет-пользователей, сейчас единственным источником дохода у семьи Пынзарь является несколько магазинов в Москве и в провинциальных городках, а также профиль Дарьи, который, судя по всему, приносит супругам неплохие деньги.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:44