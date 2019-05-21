Мужу Ксении Собчак приписывают роман с замужней актрисой
Супругу скандально-известной журналистки Ксении Собчак – российскому актеру и режиссеру Максиму Виторгану приписывают романтическую связь с замужней коллегой. Выяснилось, что в компании Агнии Кузнецовой избранник светской львицы провел эти выходные.
Нужно сказать, что сообщение о том, что Виторган и Собчак решили расстаться, удивило многих. Впрочем, после разрыва и Ксения, и Максим стали, пожалуй, еще более популярней, чем были ранее. Теперь за их личной жизнью наблюдают куда тщательней, ведь, как известно, супруги все еще не развелись.
На днях Виторган опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен в компании своих коллег: Агнии Кузнецовой, Виктории Исаковой и Евгения Стычкина. Stories Максим также поспешил пополнить новыми публикациями и разместил там еще несколько совместных снимков с Агнией. На кадрах актер оставил весьма неожиданную подпись: «Красавица и чудовище».
В этот же день Кузнецова публикует в личном микроблоге фото, под которым заявляет, что ее самым любимым месяцем всегда был май. По словам Агнии, именно в конце весны она всегда влюбляется, а ее мечты сбываются.
Именно это послание принялись анализировать многочисленные пользователи Сети. Сейчас фолловеры практически в один голос заявляют, что Кузнецову и Виторгана связывает нечто большее, нежели рабочие отношения, сообщает Dni.ru.
Нужно сказать, что сообщение о том, что Виторган и Собчак решили расстаться, удивило многих. Впрочем, после разрыва и Ксения, и Максим стали, пожалуй, еще более популярней, чем были ранее. Теперь за их личной жизнью наблюдают куда тщательней, ведь, как известно, супруги все еще не развелись.
На днях Виторган опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен в компании своих коллег: Агнии Кузнецовой, Виктории Исаковой и Евгения Стычкина. Stories Максим также поспешил пополнить новыми публикациями и разместил там еще несколько совместных снимков с Агнией. На кадрах актер оставил весьма неожиданную подпись: «Красавица и чудовище».
В этот же день Кузнецова публикует в личном микроблоге фото, под которым заявляет, что ее самым любимым месяцем всегда был май. По словам Агнии, именно в конце весны она всегда влюбляется, а ее мечты сбываются.
«У моей мамы день рождения в мае, в мае жду – скорее бы лето», - написала в личном профиле замужняя коллега Виторгана.
Именно это послание принялись анализировать многочисленные пользователи Сети. Сейчас фолловеры практически в один голос заявляют, что Кузнецову и Виторгана связывает нечто большее, нежели рабочие отношения, сообщает Dni.ru.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:38