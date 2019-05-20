В Британии из-за Рамадана церковь “спрятала” все христианские символы
Ради мусульманского праздника Рамадана находящаяся в Британии англиканская церковь святого Матфея и святого Луки “спрятала” все христианские символы. Таким образом было организовано празднование поста, согласно решению викария церкви в Дарлингтоне Лиссы Скотт.
Специально для мусульманского вечернего приема пищи ифтаре был прикрыт крест в церкви и копия полотна “Светоч мира”. Художник изобразил фигуру Христа, находящуюся вблизи массивной двери при этом зарисовал христианский крест. Такое решение было принято 9 мая во время встречи викария, бывшего мэра Дарлингтона, а также представителей исламского духовенства. Собрание провели в рамках “Празднования общин”, которое помогает объединению представителей разных религий.
В частности, в церкви забрали стулья в одном из проходов, а христианские кресты и их изображения будут прикрыты. Как отмечается на страницах издания “ПолитРоссия”, являющийся каноником Епископальной церкви Гэвин Ашенден назвал данные планы неуважением. Представители епархии Дарема подчеркнули, что религиозные обряды представителей других религий не могут проводиться в христианской церкви. При этом собрание надеются организовать 2 июня в преддверии завершения Рамадана.
Специально для мусульманского вечернего приема пищи ифтаре был прикрыт крест в церкви и копия полотна “Светоч мира”. Художник изобразил фигуру Христа, находящуюся вблизи массивной двери при этом зарисовал христианский крест. Такое решение было принято 9 мая во время встречи викария, бывшего мэра Дарлингтона, а также представителей исламского духовенства. Собрание провели в рамках “Празднования общин”, которое помогает объединению представителей разных религий.
В частности, в церкви забрали стулья в одном из проходов, а христианские кресты и их изображения будут прикрыты. Как отмечается на страницах издания “ПолитРоссия”, являющийся каноником Епископальной церкви Гэвин Ашенден назвал данные планы неуважением. Представители епархии Дарема подчеркнули, что религиозные обряды представителей других религий не могут проводиться в христианской церкви. При этом собрание надеются организовать 2 июня в преддверии завершения Рамадана.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:20