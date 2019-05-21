Sony открыла киностудию PlayStation Productions для выпуска фильмов и сериалов





Об этом заявил Шон Лейдан, руководитель игрового подразделения корпорации Sony. Он отмечает, компания уже 25 лет успешно занимается производством игр, отличающихся не только увлекательным геймплеем, но и режиссурой с сюжетом, поэтому настало время начать выпускать собственные фильмы и сериалы. Японцы уже не первый год рассматривали этот вариант и анализируют неудачный опыт киноадаптаций других игр, например, Assassins Creed и Warcraft, отданных сторонним разработчикам.Именно поэтому Sony приняла решение создать собственную киностудию и контролировать весь процесс самостоятельно. Новое подразделение получит название PlayStation Productions, а его руководителем назначен Асад Кизильбаш. У компании имеются права на множество популярных игровых франшиз, относящихся к разным жанрам: от фантастики, боевиков и хорроров до драматических произведений и триллеров.Эксперты отмечают, PlayStation Productions не обязательно будет ограничена исключительно проектами корпорации Sony. Вполне вероятно, что другие игровые разработчики захотят отдать свои франшизы для экранизации именно коллегам, а не киностудиям, далеким от данной индустрии.