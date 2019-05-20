Актер Сергей Степин устроил жене проверку на верность в студии шоу “На самом деле”

В студии программы “На самом деле” Дмитрий Шепелев провел интервью у актера Сергея Степина и его супруги. Как отметил артист, до недавнего времени у него не было претензий к жене, которая не давала повода усомниться в своей верности. Однако недавно некий Сергей из Твери в режиме телефонного звонка заявил, что любит его супругу Наталью Степину. Более того, мужчина уверял, что на самом деле является родным отцом Артема Степина. Супруга артиста отметила, что не давала поводов усомниться в ее верности, но всю правду Степин решил выяснить при помощи детектора лжи и ДНК-теста.Как оказалось, с Наталья Степина имела отношения с Сергеем из Саратова более 20 лет назад до его ухода в армию, а после службы пара возобновила общение. Однако вскоре она вышла замуж за актера и родила ему сына, а родство между Сергеем Степиным и его сыном составило 99,9%, согласно тесту.