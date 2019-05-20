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Константин Алексеев рассказал о сорвавшейся свадьбе Ани Лорак и футболиста Сергея Реброва

Российский продюсер Константин Алексеев рассказал об отношениях певицы Ани Лорак и украинского футболиста Сергея Реброва. Артистка и спортсмен были близки к свадьбе, но она не состоялась из-за взаимных претензий двух сторон, не сумевших уступить друг другу.
Константин Алексеев рассказал о сорвавшейся свадьбе Ани Лорак и футболиста Сергея Реброва

Константин Алексеев долгое время работал с другим продюсером – Юрием Фалесой. У последнего в начале 2000-х годов был роман с Ани Лорак, но их отношения закончились ничем. По мнению знаменитости, певица соблазнила мужчину ради своих корыстных целей. На одном из светских мероприятий, куда Юрий Фалеса пришел с артисткой, был украинский футболист Сергей Ребров. Между певицей и спортсменом сразу «пробежала искра» и вскоре у них начались отношения, но они их не афишировали. Пара даже обсуждала скорую свадьбу, но она так и не состоялась. Брак сорвался из-за взаимного непонимания и противоречия личных амбиций каждой стороны.

Продюсер Константин Алексеев никогда не воспринимал отношения Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу серьезно. Он отмечает, певица по-настоящему любила только футболиста киевского «Динамо». Именно поэтому развод исполнительницы с уроженцем Турции совершенно не удивил продюсера. Сейчас артистка проводит больше времени со своей дочерью Софией и регулярно участвует с ней в разных проектах и фотосессиях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:01

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