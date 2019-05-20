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На СТО в Саратова при взрыве бензобака погиб сварщик

В Саратове на территории СТО газосварщик получил смертельные травмы вследствие взрыва бензобака. В момент смерти 40-летний мужчина проводил работы на топливном баке.
На СТО в Саратова при взрыве бензобака погиб сварщик

Согласно сведениям информированного источника, 20 мая около 16:00 на Сокурском проезде, входящем в состав Ленинского района города, произошел взрыв. Хлопок с последующим воспламенением был спровоцирован сварочными работами, которые проводил 40-летний житель Саратова. На данный момент неизвестно, находилось ли на момент ЧП внутри бака топливо.

Вследствие инцидента гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью. Уточняется, что сварщик организовывал работы над бензобаком ремонтируемого на СТО автомобиля. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.



 
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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:36

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