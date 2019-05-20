Глава МИД РФ призвал Владимира Зеленского менять пленных «всех на всех»





На инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации на Донбассе, но вначале он хочет вернуть удерживаемых «противником» лиц. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, РФ надеется, что обсуждение тематики обмена осужденных с Киевом будет продолжаться, хоть ранее имелись некие сложности с квалификацией таких лиц.«Было бы правильно начать с положений этих документов (Минских соглашений) по обмену задержанных по принципу «всех на всех», - заявил Сергей Лавров.До этого крупнейший обмен пленными между ЛДНР и Украиной состоялся в конце декабря 2017 года. Тогда представители заявили, что это не последний обмен и в 2018 году данный процесс продолжится, но с того времени соответствующих договоренностей не было достигнуто.