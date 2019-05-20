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Глава МИД РФ призвал Владимира Зеленского менять пленных «всех на всех»

Новоизбранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало бы правильнее начать разговор с Минских договоренностей о положении по обмену пленников по принципу «всех на всех». Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава МИД РФ призвал Владимира Зеленского менять пленных «всех на всех»

На инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации на Донбассе, но вначале он хочет вернуть удерживаемых «противником» лиц. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, РФ надеется, что обсуждение тематики обмена осужденных с Киевом будет продолжаться, хоть ранее имелись некие сложности с квалификацией таких лиц.

«Было бы правильно начать с положений этих документов (Минских соглашений) по обмену задержанных по принципу «всех на всех», - заявил Сергей Лавров.

До этого крупнейший обмен пленными между ЛДНР и Украиной состоялся в конце декабря 2017 года. Тогда представители заявили, что это не последний обмен и в 2018 году данный процесс продолжится, но с того времени соответствующих договоренностей не было достигнуто.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:34

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