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Роза Сябитова предложила укреплять браки россиян с помощью налога на развод в 300 тысяч

Известная российская телеведущая Роза Сябитова поделилась своими мыслями относительно современных тенденций россиян в личной жизни. Знаменитость предложила решать проблему браков с помощью введения налога на развод в размере 300 тысяч рублей.
Роза Сябитова предложила укреплять браки россиян с помощью налога на развод в 300 тысяч

Роза Сябитова уверена, молодые россияне крайне несерьезно относятся к вопросу регистрации своих отношений. Многие из них воспринимают брак и свадьбу не как новый этап или появление дополнительных обязанностей, а как праздник и очередной повод устроить пышное гуляние. В итоге это приводит к тому, уверена телеведущая, что число разводов в России растет с каждым годом.

В этом Роза Сябитова в первую очередь обвиняет родителей, неспособных дать своим детям четкое представление о браке, семейных ценностях и других принципах совместной жизни. Для решения данной проблемы звезда «Давай поженимся» предлагает два средства: карательное и информационное. Первое предполагает введение налога на развод в размере 300 тысяч рублей. «Будут думать, а стоит ли вообще жениться», - отмечает телеведущая.

Информационные же средства необходимо использовать для пропаганды семейных ценностей, осознанного выбора партнера и ответственности подобного шага для каждого человека. Это поможет решить проблему не только разводов, но и большого числа гражданских браков, столь популярных в настоящий момент среди россиян.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:45

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