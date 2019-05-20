Роза Сябитова предложила укреплять браки россиян с помощью налога на развод в 300 тысяч

Роза Сябитова уверена, молодые россияне крайне несерьезно относятся к вопросу регистрации своих отношений. Многие из них воспринимают брак и свадьбу не как новый этап или появление дополнительных обязанностей, а как праздник и очередной повод устроить пышное гуляние. В итоге это приводит к тому, уверена телеведущая, что число разводов в России растет с каждым годом.В этом Роза Сябитова в первую очередь обвиняет родителей, неспособных дать своим детям четкое представление о браке, семейных ценностях и других принципах совместной жизни. Для решения данной проблемы звезда «Давай поженимся» предлагает два средства: карательное и информационное. Первое предполагает введение налога на развод в размере 300 тысяч рублей. «Будут думать, а стоит ли вообще жениться», - отмечает телеведущая.Информационные же средства необходимо использовать для пропаганды семейных ценностей, осознанного выбора партнера и ответственности подобного шага для каждого человека. Это поможет решить проблему не только разводов, но и большого числа гражданских браков, столь популярных в настоящий момент среди россиян.