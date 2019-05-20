Бритни Спирс опровергла слухи о намерении завершить карьеру
Исполнительница из США Бритни Спирс опровергла появившиеся в СМИ сведения о завершении сольной карьеры. После выхода из лечебницы артистка планирует триумфальное возвращение на сцену.
Как пишет иностранное издание TMZ, Бритни Спирс намеревается вернуться на сцену после окончания лечения в психиатрической клинике. Публика интересовалась этим после заявления менеджера звезды Ларри Рудольфа о том, что из-за своего состояния исполнительница может завершить карьеру. В то же время в социальных сетях Спирс разместила запись репетиции танцевального номера, который может исполнить на будущем концерте.
В стенах психлечебницы Бритни Спирс очутилась 4 апреля после болезни отца. Недееспособной артистка признана в 2007 году после серьезного нервного срыва в связи с разводом.
Как пишет иностранное издание TMZ, Бритни Спирс намеревается вернуться на сцену после окончания лечения в психиатрической клинике. Публика интересовалась этим после заявления менеджера звезды Ларри Рудольфа о том, что из-за своего состояния исполнительница может завершить карьеру. В то же время в социальных сетях Спирс разместила запись репетиции танцевального номера, который может исполнить на будущем концерте.
В стенах психлечебницы Бритни Спирс очутилась 4 апреля после болезни отца. Недееспособной артистка признана в 2007 году после серьезного нервного срыва в связи с разводом.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26