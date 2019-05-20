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Ученые запечатлели на фото общего "прародителя" людей и микробов

Биологи из Чехии впервые запечатлели на фото промежуточный организм между одноклеточными, а также многоклеточными существами. В онлайн-библиотеке biorXiv.org опубликованы детальные снимки асгардархей.
Ученые запечатлели на фото общего "прародителя" людей и микробов

Как отмечают ученые, эти микробы являются ближайшими предками многоклеточных существ. Несмотря на их важную роль в науке, до сих пор детального описания данных микроорганизмов не существовало. Асгардахии были обнаружены четыре года назад в экспедиции шведских биологов, которые изучали биоразнообразие Атлантики, а именно геотермальных источников. На глубине в 2,5 км от поверхности океана выявлены следы жизни архей. Геном таковых специалисты восстановили благодаря обрывкам ДНК. Ученые предположили, что они впоследствии послужили основой для всех существующих на данный период многоклеточных организмов.

На данный момент ученые не знают, при каких условиях происходит развитие и размножение данных микробов. Первые фотографии показали, что эти микроорганизмы отличаются от одноклеточных по ряду факторов. В ближайшее время ученые намерены детально изучить этот вид и воспроизвести их рост в лабораторных условиях.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:04

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