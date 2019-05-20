Ученые: Лекарства от рака могут лечить аневризму мозга





Об этом открытии заявили ученые Сассекского университета, Великобритания. Они вместе с коллегами из США изучали особенности аневризмы мозга типа PDGFRB, хотели узнать об их формировании и причинах появления. В ходе этого исследования специалисты установили, что для лечения этого вида болезни отлично подходят лекарства высшего класса, применяемые при раке. Такой эффект оказывает взаимодействие препаратов с белком, выделяемым поврежденными клетками сосудов.Ученые отмечают, это лечение является не только более безопасным, но и крайне эффективным. Даже сейчас проблемы аневризмы мозга являются слабоизученными медициной. Это связано с трудностью их диагностирования и отсутствием проблем до тех пор, пока они не «взрываются». Аневризма – это выпячивание наружу части сосуда, что приводит к затруднению кровообращения. Из-за сложностей определения ученые не знают, сколько конкретно людей имеют эту проблему, их оценки составляют от 1 человека из 20 до 1 из 100.Британские специалисты уверены, применение средств против рака для больных аневризмой мозга поможет не только при лечении, но и для профилактики. При этом ученые отметили, что влияние подобных средств на другие виды этой болезни еще предстоит изучить.