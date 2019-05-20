Ученые: Лекарства от рака могут лечить аневризму мозга
Британские ученые совместно с коллегами из США сделали открытие, позволившее найти эффективный способ лечения аневризмы мозга. Для этого можно использовать лекарства от рака высшего класса.
Об этом открытии заявили ученые Сассекского университета, Великобритания. Они вместе с коллегами из США изучали особенности аневризмы мозга типа PDGFRB, хотели узнать об их формировании и причинах появления. В ходе этого исследования специалисты установили, что для лечения этого вида болезни отлично подходят лекарства высшего класса, применяемые при раке. Такой эффект оказывает взаимодействие препаратов с белком, выделяемым поврежденными клетками сосудов.
Ученые отмечают, это лечение является не только более безопасным, но и крайне эффективным. Даже сейчас проблемы аневризмы мозга являются слабоизученными медициной. Это связано с трудностью их диагностирования и отсутствием проблем до тех пор, пока они не «взрываются». Аневризма – это выпячивание наружу части сосуда, что приводит к затруднению кровообращения. Из-за сложностей определения ученые не знают, сколько конкретно людей имеют эту проблему, их оценки составляют от 1 человека из 20 до 1 из 100.
Британские специалисты уверены, применение средств против рака для больных аневризмой мозга поможет не только при лечении, но и для профилактики. При этом ученые отметили, что влияние подобных средств на другие виды этой болезни еще предстоит изучить.
Об этом открытии заявили ученые Сассекского университета, Великобритания. Они вместе с коллегами из США изучали особенности аневризмы мозга типа PDGFRB, хотели узнать об их формировании и причинах появления. В ходе этого исследования специалисты установили, что для лечения этого вида болезни отлично подходят лекарства высшего класса, применяемые при раке. Такой эффект оказывает взаимодействие препаратов с белком, выделяемым поврежденными клетками сосудов.
Ученые отмечают, это лечение является не только более безопасным, но и крайне эффективным. Даже сейчас проблемы аневризмы мозга являются слабоизученными медициной. Это связано с трудностью их диагностирования и отсутствием проблем до тех пор, пока они не «взрываются». Аневризма – это выпячивание наружу части сосуда, что приводит к затруднению кровообращения. Из-за сложностей определения ученые не знают, сколько конкретно людей имеют эту проблему, их оценки составляют от 1 человека из 20 до 1 из 100.
Британские специалисты уверены, применение средств против рака для больных аневризмой мозга поможет не только при лечении, но и для профилактики. При этом ученые отметили, что влияние подобных средств на другие виды этой болезни еще предстоит изучить.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:19