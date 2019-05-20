Обнародованы подробности озвучки сериала «Игра престолов»





Антипов озвучил в проекте сразу нескольких персонажей. По его словам, в этом нет каких-либо сложностей. Дабы зритель комфортно смотрел сериал приходится слегка изменять звучание голоса для выделения определенных героев. Во время дублирования киноленты озвучить нескольких персонажей уже проблематичнее, а все эмоции требуется отыграть в полной мере.Сотрудникам «Новамедиа» запрещалось рассказывать близким и друзьям о подробностях новых серий. Предварительно студия подписывала договор о неразглашении с заказчиком проекта. Мастерам озвучки видео приходит с ватермарками, а доступ к материалу имеют только те лица, кто задействован в этом процессе.«Игра престолов» выходила на телеканале HBO с весны 2011 года. За все эти годы сериал получил 12 наград и 24 номинации в разных премиях.