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Обнародованы подробности озвучки сериала «Игра престолов»

Представители студии «Новамедиа» рассказали, в каких условиях проходил процесса озвучивания сериала «Игра престолов». Секретами процесса поделился ее гендиректор Владимир Антипов.
Обнародованы подробности озвучки сериала «Игра престолов»

Антипов озвучил в проекте сразу нескольких персонажей. По его словам, в этом нет каких-либо сложностей. Дабы зритель комфортно смотрел сериал приходится слегка изменять звучание голоса для выделения определенных героев. Во время дублирования киноленты озвучить нескольких персонажей уже проблематичнее, а все эмоции требуется отыграть в полной мере.

Сотрудникам «Новамедиа» запрещалось рассказывать близким и друзьям о подробностях новых серий. Предварительно студия подписывала договор о неразглашении с заказчиком проекта. Мастерам озвучки видео приходит с ватермарками, а доступ к материалу имеют только те лица, кто задействован в этом процессе.

«Игра престолов» выходила на телеканале HBO с весны 2011 года. За все эти годы сериал получил 12 наград и 24 номинации в разных премиях.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:06

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