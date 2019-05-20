Renault представила особую версию для моделей Scenic и Grand Scenic
Французская компания Renault представила новую специальную версию своих моделей Scenic и Grand Scenic. Новинка получила наименование Black Edition и будет стоить на 1,8 тысячи евро дороже обычных вариантов данных автомобилей.
Renault не только рассказала об особенностях новой специальной версии моделей Scenic и Grand Scenic, но и начала принимать заказы на нее. Новинка поступит в французские дилерские центры бренда уже 13 июня 2019 года. У Scenic версия Black Edition будет доступна только у комплектации Intens. Автомобиль получит 20-дюймовые колесные диски Silverstone, имеющие черную глянцевую отделку, фары с таким же цветом фона и светодиодные противотуманные фонари.
Салон Renault Scenic Black Edition располагает обивкой Alcantara с серебристо-серой строчкой. Обшивка потолка будет полностью черной, а педали выполнят из алюминия. Для ног предназначена специальная зона отдыха. Покупатель получит защитные коврики, подогрев передних сидений, панорамный люк, а также мультимедийный дисплей, расположенный на лобовом стекле.
Версия Renault Grand Scenic Black Edition помимо всего перечисленного получат систему сохранения полосы движения, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль, 20-дюймовые оригинальные колесные диски и аудиосистему Bose. Ценник Renault Scenic Black Edition составит 33 тысячи 100 евро, а у Grand Scenic – 33 тысячи 700 евро.
Renault не только рассказала об особенностях новой специальной версии моделей Scenic и Grand Scenic, но и начала принимать заказы на нее. Новинка поступит в французские дилерские центры бренда уже 13 июня 2019 года. У Scenic версия Black Edition будет доступна только у комплектации Intens. Автомобиль получит 20-дюймовые колесные диски Silverstone, имеющие черную глянцевую отделку, фары с таким же цветом фона и светодиодные противотуманные фонари.
Салон Renault Scenic Black Edition располагает обивкой Alcantara с серебристо-серой строчкой. Обшивка потолка будет полностью черной, а педали выполнят из алюминия. Для ног предназначена специальная зона отдыха. Покупатель получит защитные коврики, подогрев передних сидений, панорамный люк, а также мультимедийный дисплей, расположенный на лобовом стекле.
Версия Renault Grand Scenic Black Edition помимо всего перечисленного получат систему сохранения полосы движения, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль, 20-дюймовые оригинальные колесные диски и аудиосистему Bose. Ценник Renault Scenic Black Edition составит 33 тысячи 100 евро, а у Grand Scenic – 33 тысячи 700 евро.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:58