Из-за преследователя актриса Наталья Рудова провела в полиции пять часов

Согласно сведениям “7дней”, Наталья Рудова пять часов провела в полиции, пытаясь привлечь преследователя к ответственности. Оказалось, что несколько месяцев звезда страдала от неизвестного поклонника, который выслеживал актрису, но ей удалось избавиться от внимания. При этом Рудова объяснила, что нет таких законов, которые могли бы запретить этому человеку приближаться к ней, но звезда надеется, что его закроют в клинике. Согласно предоставленным сведениям, незнакомец давно выяснил, где живет, куда ходит и на чем ездит звезда, в связи с чем регулярно за ней наблюдал.Наталья Рудова отметила, что мужчина за ней ухаживал, а потом стал угрожать, но не причинял никакого материального ущерба. В итоге актриса боится ходить в одиночестве, а за причинение морального вреда в уголовном кодексе не прописано наказание.