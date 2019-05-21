Агата Муцениеце сравнила свою любовь к Павлу Прилучному с отношениями Джона Сноу и Дейенерис
Известная российская актриса Агата Муцениеце рассказала о своих отношениях с Павлом Прилучным. Артистка сравнила их с любовью Джона Сноу и Дейенерис из «Игры престолов» и отметила, что не раз хотела уйти от мужа, но всегда меняла решение.
Об этом Агата Муцениеце рассказала в недавнем интервью, актриса пообщалась с журналистами практически сразу после очередного скандала, в который попал Павел Прилучный. Супруг артистки настолько устал на своей работе, что крепко заснул в машине чужого человека. Жене даже пришлось публично извиняться за своего мужа. Актриса отмечает, ее супруг в последнее время много работает над картиной, является ее продюсером, поэтому несколько ночей не спал и выбился из сил.
Агата Муцениеце отмечает, они с Павлом Прилучным постоянно ссорятся и скандалят, но им всегда удается простить друг друга. Актриса всегда была бунтаркой и любила свободу, поэтому актер, склонный всегда быть главным, регулярно пытается загнать свою супругу в рамки. Артистка сравнила эту ситуацию с отношениями Дейенерис и Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Несмотря на все стремления к власти она постоянно делает то, что считает нужным именно ее возлюбленный, а не наоборот.
Актриса уже бы уже давно ушла от Павла Прилучного, если бы он поддавался на ее влияние и выполнял все капризы. Характер актера, не позволяющий ему уступать, сохраняет к нему интерес у Агаты Муцениеце.
Об этом Агата Муцениеце рассказала в недавнем интервью, актриса пообщалась с журналистами практически сразу после очередного скандала, в который попал Павел Прилучный. Супруг артистки настолько устал на своей работе, что крепко заснул в машине чужого человека. Жене даже пришлось публично извиняться за своего мужа. Актриса отмечает, ее супруг в последнее время много работает над картиной, является ее продюсером, поэтому несколько ночей не спал и выбился из сил.
Агата Муцениеце отмечает, они с Павлом Прилучным постоянно ссорятся и скандалят, но им всегда удается простить друг друга. Актриса всегда была бунтаркой и любила свободу, поэтому актер, склонный всегда быть главным, регулярно пытается загнать свою супругу в рамки. Артистка сравнила эту ситуацию с отношениями Дейенерис и Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Несмотря на все стремления к власти она постоянно делает то, что считает нужным именно ее возлюбленный, а не наоборот.
Актриса уже бы уже давно ушла от Павла Прилучного, если бы он поддавался на ее влияние и выполнял все капризы. Характер актера, не позволяющий ему уступать, сохраняет к нему интерес у Агаты Муцениеце.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:11