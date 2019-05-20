Иосиф Пригожин опроверг слухи о выкупе контракта Егора Крида у Black Star

Ранее в Сети появились слухи о том, что якобы Иосиф Пригожин заключил с Егором Кридом продюсерский договор, что муж Валерии решил опровергнуть посредством нового видео. На странице Instagram он разместил обращение к поклонникам, СМИ и фанатам Black Star, отметив, что его центр остается в стороне от происходящего между молодым артистом и его бывшими представителями. Одновременно с этим продюсер надежду на то, что завершение сотрудничества певца и студии носит “цивилизованный характер”.В обращении к журналистам Пригожин подчеркнул, что дает комментарии в интервью, а также призвал не распространять неподтвержденные слухи. В комментариях поклонники продюсера сочли правильной быструю реакцию на неподтвержденные слухи.