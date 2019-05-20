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Смартфон Realme 3 Pro в Европе получит ценник 200 евро

Компания Realme в ближайшее время выйдет на рынок Европы, в данном регионе продажа устройств начнется уже 5 июня. В первое время единственным смартфоном этого бренда будет Realme 3 Pro, известный в Китае как Realme X Lite, ценник новинки составит 200 евро.
Смартфон Realme 3 Pro в Европе получит ценник 200 евро

Официальный выход данного устройства на рынок Европы состоится только 24 мая, но уже 20 числа Oppo, чьим суббрендом является Realme, рассказала об этой новости. Смартфон Realme 3 Pro первое время будет единственной моделью компании, представленной в странах ЕС. Жителям Европы за базовую версию устройства придется заплатить 200 евро, что сопоставимо с ценами в Индии. Там за эту модель простят 200 долларов США.

Смартфон Realme 3 Pro изначально появился на рынке Китая, там он продается под другим названием - Realme X Lite. Устройство имеет 8-ядерный процессор Snapdragon 710, 4 кристалла которого работают на частоте 1,7 ГГц, а остальные – на 2,2 ГГц. В зависимости от комплектации покупатель получает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя. Энергией комплектующие смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 4045 мАч. Он поддерживает технологию VOOC, позволяющую заряжать устройство с помощью 20-ватного переходника.

После выхода в Китае устройство быстро зарекомендовало себя как отличное решение в своем ценовом сегменте, способное обеспечить покупателю лучшее соотношение цены, качества и производительности.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:26

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