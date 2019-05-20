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«Помру как новенькая»: Татьяне Тотьмяниной снова прооперировали ногу

Татьяне Тотьмяниной снова прооперировали ногу. Фигуристка пытается не унывать и даже шутит по этому поводу.
«Помру как новенькая»: Татьяне Тотьмяниной снова прооперировали ногу

«Помру как новенькая», - написала она в своем Instagram-аккаунте. Для Тотьмяниной это уже вторая операция в 2019 году. Первое вмешательство врачей произошло в начале года, тогда супруг спортсменки Алексей Ягудин обнародовала снимок, на котором показал большой шрам у жены.

В минувшем году фигуристка нелегко преодолела иное повреждение. Перед новогодними торжествам она получила перелом, после чего вновь принялась учиться ходить и кататься на коньках. На ледовой площадке Татьяна Тотьмянина появилась благодаря силе воли. Она выступила в шоу Ильи Авербуха, а потом опять легла в больницу. Поклонники волнуются за кумира и желают ей скорейшего выздоровления.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16

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