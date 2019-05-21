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Эксперты назвали однотонную белую одежду новым популярным трендом у знаменитостей

Эксперты в сфере моды постоянно изучают популярные тренды у знаменитостей. В этот раз они назвали новое веяние, набирающее популярность и способное стать главным хитом предстоящего лета – это однотонная белая одежда.
Эксперты назвали однотонную белую одежду новым популярным трендом у знаменитостей

Подобный модный тренд у разных знаменитостей в последний месяц можно встретить все чаще и чаще. Индийская актриса Приянка Чопра попала на глаза фотографов в одном из мировых аэропортов, на звезде была одета белые рубашка, брюки и блейзер. Данный образ был дополнен сумкой в цвет и бежевыми туфлями на каблуках. Селена Гомес на Каннский фестиваль выбрала похожий стиль. Певица появилась на красной дорожке в белых брюках и топе, также на ней был длинный кардиган цвета слоновой кости.

Современная супермодель Белла Хадид тоже не остает от данного модного тренда этой весны. На нью-йоркской неделе моды она появилась в белой футболке, скомбинированной с брюками, курткой и сапогами того же цвета. Актриса Трэйси Эллис Росс недавно попала в камеры фотографов при выходе из отеля в Нью-Йорке, звезда была одета в белую толстовку и брюки сафари. На открытие музея истории статуи Свободы телеведущая Опра Уинфри пришла в макси-платье и сапогах белого цвета.

Такую популярность данного модного тренда среди звезд эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, белый отлично комбинируется со всеми остальными цветами. Во-вторых, подобная гамма позволяет легко выделяться на фоне других людей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:09

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