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Mercedes-Benz представил лимитированную версию пикапа X-Class Element Edition

Немецкий бренд Mercedes-Benz представил новую лимитированную версию пикапа X-Class для рынка Великобритании. Element Edition получит хромированные дверные пороги и ручки, систему крепления для грузов и многое другое.
Mercedes-Benz представил лимитированную версию пикапа X-Class Element Edition

Компания Mercedes-Benz уже выпускает особую модификацию пикапа X-Class, она называется Storm Edition, но в ноябре 2018 года они заявили о том, что займутся созданием другой лимитированной версии. Недавно бренд представил ее – это Mercedes-Benz X-Class Element Edition. Она станет эксклюзивом для рынка Великобритании и будет продаваться исключительно в фирменной сети немецкого бренда.

В основе лимитированного Mercedes-Benz X-Class Element Edition лежит топовая комплектация обычной версии пикапа, все остальные изменения были нанесены поверх нее. Автомобиль получит хромированные дверные пороги и ручки, а также радиаторную решетку с матовым серебром. Модель имеет обогрев наружных зеркал и 19-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне Mercedes-Benz X-Class Element Edition покупатель получит Comfort Pack, включающий в себя кожаную отделку Artico. Лимитированный пикап будет иметь подушки безопасности для водителя и пассажиров, камеру заднего вида, систему экстренного торможения и сохранения полосы движения.

Под капотом Element Edition окажется 2,3-литровый 190-сильный дизельный двигатель. Стоимость новинки и дата старта ее продаж пока неизвестны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:35

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