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Alfa Romeo презентовала золотую Giulia Quadrifoglio в честь легендарных гонок Mille Miglia

Компания Alfa Romeo выпустила эксклюзивный золотой автомобиль Giulia Quadrifoglio. Данный выпуск приурочен в честь юбилея гонок Mille Miglia.
Alfa Romeo презентовала золотую Giulia Quadrifoglio в честь легендарных гонок Mille Miglia

Эта машина будет единственной в своем роде, несмотря на яркую внешность, которую одобрили многие автолюбители. Цвет Ocher стал отсылкой к определенным моделям середины минувшего века, восхищавших зрителей вышеуказанной гонки, которые тоже были выкрашены в подобный оттенок.

Giulia Quadrifoglio функционирует на 2,9-литровом моторе V6, способным генерировать 503 лошадиные силы. Взаимодействует с двигателем восьмиступенчатая автоматизированная система или шестидиапазонная «механика».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:08

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