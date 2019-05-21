Alfa Romeo презентовала золотую Giulia Quadrifoglio в честь легендарных гонок Mille Miglia
Компания Alfa Romeo выпустила эксклюзивный золотой автомобиль Giulia Quadrifoglio. Данный выпуск приурочен в честь юбилея гонок Mille Miglia.
Эта машина будет единственной в своем роде, несмотря на яркую внешность, которую одобрили многие автолюбители. Цвет Ocher стал отсылкой к определенным моделям середины минувшего века, восхищавших зрителей вышеуказанной гонки, которые тоже были выкрашены в подобный оттенок.
Giulia Quadrifoglio функционирует на 2,9-литровом моторе V6, способным генерировать 503 лошадиные силы. Взаимодействует с двигателем восьмиступенчатая автоматизированная система или шестидиапазонная «механика».
Эта машина будет единственной в своем роде, несмотря на яркую внешность, которую одобрили многие автолюбители. Цвет Ocher стал отсылкой к определенным моделям середины минувшего века, восхищавших зрителей вышеуказанной гонки, которые тоже были выкрашены в подобный оттенок.
Giulia Quadrifoglio функционирует на 2,9-литровом моторе V6, способным генерировать 503 лошадиные силы. Взаимодействует с двигателем восьмиступенчатая автоматизированная система или шестидиапазонная «механика».
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:08