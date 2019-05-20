«Дом-2»: Настя Милославская решила «бороться» с Анной Брянской и ее методами воспитания новых героев проекта
Недавно пришедшая на скандально известную телестройку «Дом-2» Анастасия Милославская решила «бороться» с Анной Брянской и ее способом воспитания новых участников реалити-шоу. По мнению телезрителей, на телепроекте происходит смена лидеров революции.
Не так давно в Периметре вновь появилась пара Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, которые заявили, что планируют устроить на проекте настоящую революцию. В первый же день за провокации блондинки пришлось отдуваться ее избраннику, а Виктория Комиссарова вновь получила от Антона Шоки.
Как бы то ни было, но похоже, что Настя начала сдавать свои позиции, ведь сейчас на телестройке появился новый «вождь». В сегодняшнем эфире Милославская заявила, что больше не может спокойно наблюдать за тем, как новые участники «Дома-2» готовы быть «серыми мышами» и постоянно «заглядывают в рот» Анне Брянской.
Нужно сказать, что поклонников реалити-шоу вовсе не удивило то, что Анастасия решила добиться даже в Периметре справедливости, ведь у нее за плечами служба в правоохранительных органах. Сейчас, по словам Милославской, к ней готова примкнуть Кристина Быхунбалтэ, чтобы немного поправить корону, которую надела сама на себя Брянская.
К слову, сейчас пока сложно сказать, смогут ли такие «старожилы», как Брянская и Строкова усвоить уроки, которые хотят им преподать новенькие герои «Дома-2».
Не так давно в Периметре вновь появилась пара Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, которые заявили, что планируют устроить на проекте настоящую революцию. В первый же день за провокации блондинки пришлось отдуваться ее избраннику, а Виктория Комиссарова вновь получила от Антона Шоки.
Как бы то ни было, но похоже, что Настя начала сдавать свои позиции, ведь сейчас на телестройке появился новый «вождь». В сегодняшнем эфире Милославская заявила, что больше не может спокойно наблюдать за тем, как новые участники «Дома-2» готовы быть «серыми мышами» и постоянно «заглядывают в рот» Анне Брянской.
Нужно сказать, что поклонников реалити-шоу вовсе не удивило то, что Анастасия решила добиться даже в Периметре справедливости, ведь у нее за плечами служба в правоохранительных органах. Сейчас, по словам Милославской, к ней готова примкнуть Кристина Быхунбалтэ, чтобы немного поправить корону, которую надела сама на себя Брянская.
К слову, сейчас пока сложно сказать, смогут ли такие «старожилы», как Брянская и Строкова усвоить уроки, которые хотят им преподать новенькие герои «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20