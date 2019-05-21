Анфиса Чехова сожалеет о невозможности открыто показывать публике красивое женское белье
Анфиса Чехова опубликовала фотографию на фоне Кремля, показав свою грудь в бюстгальтере. По мнению ведущей, скрывать красивое женское белье является неправильным шагом.
Утром 20 мая Чехова продемонстрировала в своем аккаунте в Instagram ряд снимков, где предстала перед подписчиками в нижнем белье. Секс-символ страны не понимает, отчего многие представительницы прекрасного пола не показывают подробные интимные аксессуары. Анфиса Чехова назвала обидным то, что приходится покупать красивое и идеальное белье, но видит его только сам владелец. «Мое роскошное белье не заслужило такого затворничества», - заявила она.
Прокомментировала ведущая и завершившийся конкурс «Евровидение». Она считает, что телекомпания «Россия» проиграла, не доверив ей огласить итоги голосования. Знаменитость заметила, что специально для этого выбрала подходящий костюм.
Утром 20 мая Чехова продемонстрировала в своем аккаунте в Instagram ряд снимков, где предстала перед подписчиками в нижнем белье. Секс-символ страны не понимает, отчего многие представительницы прекрасного пола не показывают подробные интимные аксессуары. Анфиса Чехова назвала обидным то, что приходится покупать красивое и идеальное белье, но видит его только сам владелец. «Мое роскошное белье не заслужило такого затворничества», - заявила она.
Прокомментировала ведущая и завершившийся конкурс «Евровидение». Она считает, что телекомпания «Россия» проиграла, не доверив ей огласить итоги голосования. Знаменитость заметила, что специально для этого выбрала подходящий костюм.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:07