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Анфиса Чехова сожалеет о невозможности открыто показывать публике красивое женское белье

Анфиса Чехова опубликовала фотографию на фоне Кремля, показав свою грудь в бюстгальтере. По мнению ведущей, скрывать красивое женское белье является неправильным шагом.
Анфиса Чехова сожалеет о невозможности открыто показывать публике красивое женское белье

Утром 20 мая Чехова продемонстрировала в своем аккаунте в Instagram ряд снимков, где предстала перед подписчиками в нижнем белье. Секс-символ страны не понимает, отчего многие представительницы прекрасного пола не показывают подробные интимные аксессуары. Анфиса Чехова назвала обидным то, что приходится покупать красивое и идеальное белье, но видит его только сам владелец. «Мое роскошное белье не заслужило такого затворничества», - заявила она.

Прокомментировала ведущая и завершившийся конкурс «Евровидение». Она считает, что телекомпания «Россия» проиграла, не доверив ей огласить итоги голосования. Знаменитость заметила, что специально для этого выбрала подходящий костюм.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:07

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