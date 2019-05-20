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Зинаида Кириенко предлагает провести расследование смерти Элины Быстрицкой

Известная российская актриса Зинаида Кириенко поделилась своим впечатлением после похорон коллеги Элины Быстрицкой. Артистка предложила провести расследование смерти знаменитости ссылаясь на ее истощенность и нездоровую худобу.
Зинаида Кириенко предлагает провести расследование смерти Элины Быстрицкой

Об этом Зинаида Кириенко рассказала на мероприятии, приуроченном 90-летию певицы Людмилы Зыкиной. Во время общения с журналистами актриса решила поделиться своими переживаниями после недавних похорон Элины Быстрицкой. По словам артистки, она близко дружила с умершей и поэтому может говорить на подобные темы. Похороны, по ее мнению, изначально были организованы достаточно странно, людям старались практически не показывать лицо скончавшейся актрисы.

Сама Зинаида Кириенко впервые увидела Элину Быстрицкую уже в могиле, но даже тогда смогла разглядеть ее истощенность и худобу. Она сравнивал размер лица актрисы со своим кулаком и отметила, что подобное состояние нельзя назвать естественным. Артистка предложила провести расследование смерти своей коллеги и установить все обстоятельства, приведшие к гибели.

Подобные слухи ходили и на самих похоронах Элины Быстрицкой. Многие из людей отметили неестественную худобу актрисы и предположили, что она могла умереть из-за неустановленных причин. Некоторые даже связывают эту ситуацию с наследством артистки, за которое борется ее сестра, недавно приехавшая из Израиля.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:43

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