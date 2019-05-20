Зинаида Кириенко предлагает провести расследование смерти Элины Быстрицкой





Об этом Зинаида Кириенко рассказала на мероприятии, приуроченном 90-летию певицы Людмилы Зыкиной. Во время общения с журналистами актриса решила поделиться своими переживаниями после недавних похорон Элины Быстрицкой. По словам артистки, она близко дружила с умершей и поэтому может говорить на подобные темы. Похороны, по ее мнению, изначально были организованы достаточно странно, людям старались практически не показывать лицо скончавшейся актрисы.Сама Зинаида Кириенко впервые увидела Элину Быстрицкую уже в могиле, но даже тогда смогла разглядеть ее истощенность и худобу. Она сравнивал размер лица актрисы со своим кулаком и отметила, что подобное состояние нельзя назвать естественным. Артистка предложила провести расследование смерти своей коллеги и установить все обстоятельства, приведшие к гибели.Подобные слухи ходили и на самих похоронах Элины Быстрицкой. Многие из людей отметили неестественную худобу актрисы и предположили, что она могла умереть из-за неустановленных причин. Некоторые даже связывают эту ситуацию с наследством артистки, за которое борется ее сестра, недавно приехавшая из Израиля.