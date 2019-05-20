Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии Шукшиной молотком
Дочь знаменитой актрисы Марии Шукшиной заявила, что Фрейя Зильбер разгромила квартиру ее матери молотком. Недавно бывшая девушка Макара Касаткина стала героиней передачи “Прямой эфир”.
Фрейя Зильберт родила от Макара Касаткина ребенка и уже год воспитывает сына сама, отмечая, что не хочет вписывать отца в свидетельство о рождении. В связи с этим Касаткин угрожает бывшей возлюбленной судами, что возмущает девушку. Услышав о претензиях Анна Шукшина пришла на шоу “Прямой эфир”, где заступилась за брата. В программе Фрейя Зильберт призналась, что разгромила квартиру Марии Шукшиной молотком, не зная, что жилплощадь принадлежит актрисе.
В разговор вмешалась мать Зильберт, отметив, что она с Марией Шукшиной намерены урегулировать конфликт. Зильберт боится, что у нее могут отнять сына, в связи с чем не раз обращалась в органы опеки.
Фрейя Зильберт родила от Макара Касаткина ребенка и уже год воспитывает сына сама, отмечая, что не хочет вписывать отца в свидетельство о рождении. В связи с этим Касаткин угрожает бывшей возлюбленной судами, что возмущает девушку. Услышав о претензиях Анна Шукшина пришла на шоу “Прямой эфир”, где заступилась за брата. В программе Фрейя Зильберт призналась, что разгромила квартиру Марии Шукшиной молотком, не зная, что жилплощадь принадлежит актрисе.
В разговор вмешалась мать Зильберт, отметив, что она с Марией Шукшиной намерены урегулировать конфликт. Зильберт боится, что у нее могут отнять сына, в связи с чем не раз обращалась в органы опеки.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:27