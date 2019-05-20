Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии Шукшиной молотком

Фрейя Зильберт родила от Макара Касаткина ребенка и уже год воспитывает сына сама, отмечая, что не хочет вписывать отца в свидетельство о рождении. В связи с этим Касаткин угрожает бывшей возлюбленной судами, что возмущает девушку. Услышав о претензиях Анна Шукшина пришла на шоу “Прямой эфир”, где заступилась за брата. В программе Фрейя Зильберт призналась, что разгромила квартиру Марии Шукшиной молотком, не зная, что жилплощадь принадлежит актрисе.В разговор вмешалась мать Зильберт, отметив, что она с Марией Шукшиной намерены урегулировать конфликт. Зильберт боится, что у нее могут отнять сына, в связи с чем не раз обращалась в органы опеки.