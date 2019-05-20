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Наталья Подольская обнародовала совместный снимок с сестрой-близнецом в день рождения

Наталья Подольская 20 мая отмечает 37-летие. В это день она обнародовала в Instagram совместный снимок с сестрой-близняшкой Юлианной.
Наталья Подольская обнародовала совместный снимок с сестрой-близнецом в день рождения

Как написала певица, она рада появлению на свет вместе с сестрой, и «неважно, сколько лет назад, главное, что вместе». На изображении жена Владимира Преснякова и ее сестра показаны вместе с детьми. Наталья Подольская воспитывает 3-летнего сына Артемия, а ее сестра - дочерей Александру и Анастасию.

Родственницы много времени проводят вместе, судя по фотографиям в социальной сети. Они посещают разные мероприятия и ездят отдыхать. Их жизнь во многом схожа, они вышли замуж с разницей в один год, продолжительное время не могли забеременеть и отправлялись по этому поводу в святые места, но потом их дети родились с разницей в два месяца: отпрыск Подольской в июне, а дочери ее сестры в августе.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:00

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