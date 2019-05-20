АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Леша Кудряшов вновь довел Настю Балинскую до слез своим нежеланием меняться

Вновь пришедший на телестройку «Дом-2» Алексей Кудряшов в очередной раз довел свою возлюбленную Анастасию Балинскую до слез. По словам блондинки, она устала от того, что ее избранник не хочет меняться.

Леша Кудряшов вновь довел Настю Балинскую до слез своим нежеланием меняться

Неделю назад на Поляне снова появилась пара Насти Балинской и Леши Кудряшова, которые, как потом оказалось, пришли на проект, чтобы заработать денег и расплатиться с кредитами.

В первый же день парочка привлекла к себе внимание, устроив в Периметре жуткую потасовку, после которой одной из действующих участников «Дома-2» скоропостижно отправили за ворота. Сейчас же Настя и Леша стараются быть на виду совсем другим способом.

В социальных сетях в последнее время все чаще начали мелькать видеоролики, на которых Балинская и Кудряшов выясняют отношения. Считанные часы назад в Интернете появилась еще одна запись, на которой Анастасия вся в слезах заявляет Алексею, что теперь тоже не будет меняться.

«Не хочешь меняться, не надо меняться! Так и я не буду меняться! Понятно тебе? Надоело уже! Я уже прогнулась, вот так под тебя! Сижу плачу, а тебе вообще все равно. И мне что ли нужно подходить и делать что-то? Опять мне?» - заявила Балинская Кудряшову.

Нужно сказать, что даже истерика Анастасии никак не повлияла на ее избранника. В итоге Алексей как сидел на стуле за столом, который то и дело пихала блондинка, так и продолжил сидеть.

К слову, Кудряшов свое поведение попытался объяснить тем, что ему было плохо, и даже наблюдая за тем, что его возлюбленная плачет, он ждал, когда же именно девушка подойдет и они поговорят.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зинаида Кириенко предлагает провести
Mercedes-Benz представил лимитированную
Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии
«Дом-2»: Настя Милославская решила
Skoda анонсировала Superb в внедорожной
Леша Кудряшов вновь довел Настю
В России представлен игровой
Ученые: Сидеть с кривой спиной полезно
Ольга Бузова стала в неприличную позу
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь даже
Ученые рассказали о пользе гиалуроновой
Александр Васильев оценил гардероб
Жители Башкирии смогут увидеть
Рита Дакота рассказала о сходстве
Эксперты рассказали о негласных
Беременная Катя Колисниченко сообщила,
Ученые впервые сделали видеозапись
Настя Балинская задумалась об уходе из
Певицу МакSим выписали из больницы
В России из-за проблем с тормозами
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Определен фермент, указывающий на
«Я не поняла»: Фигуристка Медведева
Муж Леры Кудрявцевой показал лицо
В Сети опубликовали реалистичные
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
Дерматологи рассказали об опасностях
Виктор Дробыш раскритиковал двойные
Mercedes-Benz представил прототип
Синди Кроуфорд показала домашний снимок
Просмотреть все новости