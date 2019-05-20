Леша Кудряшов вновь довел Настю Балинскую до слез своим нежеланием меняться
Вновь пришедший на телестройку «Дом-2» Алексей Кудряшов в очередной раз довел свою возлюбленную Анастасию Балинскую до слез. По словам блондинки, она устала от того, что ее избранник не хочет меняться.
Неделю назад на Поляне снова появилась пара Насти Балинской и Леши Кудряшова, которые, как потом оказалось, пришли на проект, чтобы заработать денег и расплатиться с кредитами.
В первый же день парочка привлекла к себе внимание, устроив в Периметре жуткую потасовку, после которой одной из действующих участников «Дома-2» скоропостижно отправили за ворота. Сейчас же Настя и Леша стараются быть на виду совсем другим способом.
В социальных сетях в последнее время все чаще начали мелькать видеоролики, на которых Балинская и Кудряшов выясняют отношения. Считанные часы назад в Интернете появилась еще одна запись, на которой Анастасия вся в слезах заявляет Алексею, что теперь тоже не будет меняться.
Нужно сказать, что даже истерика Анастасии никак не повлияла на ее избранника. В итоге Алексей как сидел на стуле за столом, который то и дело пихала блондинка, так и продолжил сидеть.
К слову, Кудряшов свое поведение попытался объяснить тем, что ему было плохо, и даже наблюдая за тем, что его возлюбленная плачет, он ждал, когда же именно девушка подойдет и они поговорят.
Неделю назад на Поляне снова появилась пара Насти Балинской и Леши Кудряшова, которые, как потом оказалось, пришли на проект, чтобы заработать денег и расплатиться с кредитами.
В первый же день парочка привлекла к себе внимание, устроив в Периметре жуткую потасовку, после которой одной из действующих участников «Дома-2» скоропостижно отправили за ворота. Сейчас же Настя и Леша стараются быть на виду совсем другим способом.
В социальных сетях в последнее время все чаще начали мелькать видеоролики, на которых Балинская и Кудряшов выясняют отношения. Считанные часы назад в Интернете появилась еще одна запись, на которой Анастасия вся в слезах заявляет Алексею, что теперь тоже не будет меняться.
«Не хочешь меняться, не надо меняться! Так и я не буду меняться! Понятно тебе? Надоело уже! Я уже прогнулась, вот так под тебя! Сижу плачу, а тебе вообще все равно. И мне что ли нужно подходить и делать что-то? Опять мне?» - заявила Балинская Кудряшову.
Нужно сказать, что даже истерика Анастасии никак не повлияла на ее избранника. В итоге Алексей как сидел на стуле за столом, который то и дело пихала блондинка, так и продолжил сидеть.
К слову, Кудряшов свое поведение попытался объяснить тем, что ему было плохо, и даже наблюдая за тем, что его возлюбленная плачет, он ждал, когда же именно девушка подойдет и они поговорят.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05