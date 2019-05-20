Леша Кудряшов вновь довел Настю Балинскую до слез своим нежеланием меняться

«Не хочешь меняться, не надо меняться! Так и я не буду меняться! Понятно тебе? Надоело уже! Я уже прогнулась, вот так под тебя! Сижу плачу, а тебе вообще все равно. И мне что ли нужно подходить и делать что-то? Опять мне?» - заявила Балинская Кудряшову.



