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Skoda анонсировала Superb в внедорожной вариации Scout

Компания Skoda анонсировала новую вариацию ожидаемой флагманской новинки Superb – Scout. Эта внедорожная версия может получить полный привод, защитные экраны, увеличенный дорожный просвет и измененный дизайн салона.
Skoda анонсировала Superb в внедорожной вариации Scout

Чешский автопроизводитель Skoda разместил в социальных сетях очередной тизер ожидаемой премьеры. В новом коротком видео бренд показал обновленную флагманскую модель Skoda Superb. Универсал получит светодиодную матричную оптику, она впервые появится у автомобиля данной марки. Задние фонари новинки будут соединены металлической линией, проходящей через весь багажник. Изменению подвергнутся оба бампера, они станут более агрессивными. Противотуманные фары также получат новый дизайн.

Главной особенностью нового тизера стал анонс специальной внедорожной вариации универсала Skoda Superb Scout. Точные технические характеристики этой версии пока неизвестны, но в прошлом чешский бренд уже выпускал подобные модели. Обычно они получали защитные пластиковые экраны, усиленные колесные арки, увеличенный дорожный просвет и наличие полного привода в базовой комплектации. Легкие изменения претерпевал и салон автомобиля, получавший уникальные дизайнерские решения.

Анонс новых Skoda Superb состоится уже 23 мая. Эксперты ожидают, что одна из топовых комплектаций новинки получит гибридный двигатель, используемый в Passat GTE.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:13

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