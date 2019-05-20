В России представлен игровой 49-дюймовый монитор Samsung CRG9





Монитор имеет внушительный дисплей формата 32:9, пока разрешение достигает 5120 х 1440 точек, а радиус кривизны равен 1800 мм. Представители Samsung подчеркивают, что блок предоставляет пользователям рабочую область, равную двум 27-дюймовым QHD-мониторам формата 16:9. Помимо ряда системных преимуществ, устройство обзавелось поддержкой HDR10 и AMD Radeon FreeSync 2, благодаря чему станет возможным избежать колебаний частоты. Новый монитор не будет иметь задержек воспроизведения, размытости и разрывов изображения на экране.Модель Samsung C49RG90SSI получила один порт HDMI, два разъема DisplayPort, USB 3.0 и возможность подключить наушники. Аппарат оснащен режимом Picture-by-Picture, посредством которого на дисплее возможно одновременно отображать сигнал из нескольких источников. Стоимость новинки на российском рынке составляет 110 тысяч рублей.