Ольга Бузова стала в неприличную позу перед охранниками на фестивале «Маёвка Лайв»
Поющая телеведущая Ольга Бузова на пятом ежегодном фестивале молодежных суперхитов «Маёвка Лайв» стала в неприличную позу перед охранниками. По мнению некоторых фолловеров, телезнаменитости нужно срочно обзаводиться любовником.
Не секрет, что у Бузовой давно нет отношений. После развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, по словам самой звезды, в ее постели был только один мужчина, и то это уже было очень давно. Сейчас же Ольга то и дело намекает поклонникам, что не против вновь влюбиться и обзавестись семьей, однако ей постоянно попадаются предатели и лжецы.
На этих выходных Бузову пригласили выступить на фестивале «Маёвка Лайв», где собралось большое количество ее поклонников. После номера Ольга направилась на улицу, чтобы немного пообщаться с фанатами, сделать с ними фотографии и раздать автографы.
Отметим, что общалась Ольга с поклонниками в довольно необычной обстановке. Мало того, что всем ее фанатам-подросткам пришлось наблюдать за своей любимицей через забор, так она еще и вышла к ним в окружении охранников.
Впрочем, мало кто ожидал, что Бузова начнет ставать в весьма неприличную позу перед охраной, пытающейся удержать ограду, отделяющую ее от поклонников.
Сейчас в социальных сетях довольно активно обсуждают поведение Ольги. Некоторые читатели осудили Бузову за то, что она «притерлась» своим мягким местом к охраннику, однако большинство советует звезде «Дома-2» побыстрее обзавестись хорошим любовником.
Не секрет, что у Бузовой давно нет отношений. После развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, по словам самой звезды, в ее постели был только один мужчина, и то это уже было очень давно. Сейчас же Ольга то и дело намекает поклонникам, что не против вновь влюбиться и обзавестись семьей, однако ей постоянно попадаются предатели и лжецы.
На этих выходных Бузову пригласили выступить на фестивале «Маёвка Лайв», где собралось большое количество ее поклонников. После номера Ольга направилась на улицу, чтобы немного пообщаться с фанатами, сделать с ними фотографии и раздать автографы.
Отметим, что общалась Ольга с поклонниками в довольно необычной обстановке. Мало того, что всем ее фанатам-подросткам пришлось наблюдать за своей любимицей через забор, так она еще и вышла к ним в окружении охранников.
Впрочем, мало кто ожидал, что Бузова начнет ставать в весьма неприличную позу перед охраной, пытающейся удержать ограду, отделяющую ее от поклонников.
Сейчас в социальных сетях довольно активно обсуждают поведение Ольги. Некоторые читатели осудили Бузову за то, что она «притерлась» своим мягким местом к охраннику, однако большинство советует звезде «Дома-2» побыстрее обзавестись хорошим любовником.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:42