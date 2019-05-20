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Ольга Бузова стала в неприличную позу перед охранниками на фестивале «Маёвка Лайв»

Поющая телеведущая Ольга Бузова на пятом ежегодном фестивале молодежных суперхитов «Маёвка Лайв» стала в неприличную позу перед охранниками. По мнению некоторых фолловеров, телезнаменитости нужно срочно обзаводиться любовником.

Ольга Бузова стала в неприличную позу перед охранниками на фестивале «Маёвка Лайв»

Не секрет, что у Бузовой давно нет отношений. После развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, по словам самой звезды, в ее постели был только один мужчина, и то это уже было очень давно. Сейчас же Ольга то и дело намекает поклонникам, что не против вновь влюбиться и обзавестись семьей, однако ей постоянно попадаются предатели и лжецы.

На этих выходных Бузову пригласили выступить на фестивале «Маёвка Лайв», где собралось большое количество ее поклонников. После номера Ольга направилась на улицу, чтобы немного пообщаться с фанатами, сделать с ними фотографии и раздать автографы.

Отметим, что общалась Ольга с поклонниками в довольно необычной обстановке. Мало того, что всем ее фанатам-подросткам пришлось наблюдать за своей любимицей через забор, так она еще и вышла к ним в окружении охранников.

Впрочем, мало кто ожидал, что Бузова начнет ставать в весьма неприличную позу перед охраной, пытающейся удержать ограду, отделяющую ее от поклонников.

Сейчас в социальных сетях довольно активно обсуждают поведение Ольги. Некоторые читатели осудили Бузову за то, что она «притерлась» своим мягким местом к охраннику, однако большинство советует звезде «Дома-2» побыстрее обзавестись хорошим любовником.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:42

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