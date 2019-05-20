Влад Топалов рассказал о трудностях отцовства и желании купить беруши

Об этом Влад Топалов рассказал на своей странице в Instagram. Супруг Регины Тодоренко разместил очередную фотографию со своим сыном, в этот раз прямо из бассейна. Рядом с ней артист оставил большое сообщение, рассказывающее о трудностях отцовства. Певец извинился перед подписчиками за публикацию очередного поста, посвященного сыну, но попросил их войти в его положение, так как он только привыкает к своей новой жизни.Влад Топалов заявил, что никогда не был «приторным и «мимимишным папашей», и не собирается таковым становиться. Муж Регины Тодоренко отметил, поведение сына очень часто пробуждает в нем много негативных эмоций и переживаний, но это проходит в тот момент, когда он видит улыбку своего ребенка. Подобные эмоции возникают практически у всех родителей, уверен артист.Исполнитель также регулярно жалеет, что так и не купил себе беруши. Такое решение проблемы криков сына ему предложил один из врачей, которого супруги посещают для проверки здоровья ребенка. Влад Топалов уверен, благодаря такому «средству» он сможет оставаться в хорошем настроении и «не сойти с ума».