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Влад Топалов рассказал о трудностях отцовства и желании купить беруши

Совсем недавно у Влада Топалова и Регины Тодоренко родился сын, но отец уже не первый раз жалуется на свое новое положение. Певец рассказал о трудностях отцовства и отметил, что часто у него появляется желание купить беруши, чтобы не слышать крики ребенка.
Влад Топалов рассказал о трудностях отцовства и желании купить беруши

Об этом Влад Топалов рассказал на своей странице в Instagram. Супруг Регины Тодоренко разместил очередную фотографию со своим сыном, в этот раз прямо из бассейна. Рядом с ней артист оставил большое сообщение, рассказывающее о трудностях отцовства. Певец извинился перед подписчиками за публикацию очередного поста, посвященного сыну, но попросил их войти в его положение, так как он только привыкает к своей новой жизни.

Влад Топалов заявил, что никогда не был «приторным и «мимимишным папашей», и не собирается таковым становиться. Муж Регины Тодоренко отметил, поведение сына очень часто пробуждает в нем много негативных эмоций и переживаний, но это проходит в тот момент, когда он видит улыбку своего ребенка. Подобные эмоции возникают практически у всех родителей, уверен артист.

Исполнитель также регулярно жалеет, что так и не купил себе беруши. Такое решение проблемы криков сына ему предложил один из врачей, которого супруги посещают для проверки здоровья ребенка. Влад Топалов уверен, благодаря такому «средству» он сможет оставаться в хорошем настроении и «не сойти с ума».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:03

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