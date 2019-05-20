Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь даже после подтяжки лица не смогла отказаться от пива

Не так давно Дарья воплотила в жизнь свою давнюю мечту – сделала подтяжку лица. Сама пластическая операция проходила в Москве, однако буквально на следующий день длинноволосая красавица вернулась к своему семейству в Турцию. На протяжении некоторого времени Дарье приходилось ходить в специально повязке, чего, по словам самой звезды «Дома-2», она не стеснялась, поэтому совершенно спокойно посещала рестораны, магазины и загорала на пляже.Считанные часы назад в социальной сети появилась фотография, на которой запечатлена Дарья и Сергей Пынзарь на одном из пляжей в Аланье. Выяснилось, что снимок сделала поклонница экс-участников «Дома-2», которая очень хорошо знает их в лицо.На кадре Дарья и Сергей распивают пиво и оба увлечены своими телефонами. Нужно сказать, что на фотографии не запечатлено ничего сверхпостыдного, ведь в мае в Турции уже очень жарко. Однако фолловеры так не считают. По словам пользователей Сети, если блондинка и дальше так продолжит, то совсем скоро ей придется вновь лечь на стол к пластическому хирургу.Стоит отметить, что когда был сделан снимок сложно сказать, ведь известно, что сейчас Дарья уже не носит повязку, в которой запечатлена на фото.