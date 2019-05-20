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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь даже после подтяжки лица не смогла отказаться от пива

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь даже после пластической операции не смогла отказаться от своего любимого напитка. В Сеть попали фотографии, на которых блондинка в компании своего любимого супруга в Турции распивает пиво.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь даже после подтяжки лица не смогла отказаться от пива

Не так давно Дарья воплотила в жизнь свою давнюю мечту – сделала подтяжку лица. Сама пластическая операция проходила в Москве, однако буквально на следующий день длинноволосая красавица вернулась к своему семейству в Турцию. На протяжении некоторого времени Дарье приходилось ходить в специально повязке, чего, по словам самой звезды «Дома-2», она не стеснялась, поэтому совершенно спокойно посещала рестораны, магазины и загорала на пляже.

Считанные часы назад в социальной сети появилась фотография, на которой запечатлена Дарья и Сергей Пынзарь на одном из пляжей в Аланье. Выяснилось, что снимок сделала поклонница экс-участников «Дома-2», которая очень хорошо знает их в лицо.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь даже после подтяжки лица не смогла отказаться от пива

На кадре Дарья и Сергей распивают пиво и оба увлечены своими телефонами. Нужно сказать, что на фотографии не запечатлено ничего сверхпостыдного, ведь в мае в Турции уже очень жарко. Однако фолловеры так не считают. По словам пользователей Сети, если блондинка и дальше так продолжит, то совсем скоро ей придется вновь лечь на стол к пластическому хирургу.

Стоит отметить, что когда был сделан снимок сложно сказать, ведь известно, что сейчас Дарья уже не носит повязку, в которой запечатлена на фото.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:25

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