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Врачи рассказали о главных признаках развития лейкоза

Лейкоз является злокачественным заболеванием кроветворной системы и в медицине считается самым опасным видом онкологии. Человек может годами не подозревать о наличии опасной болезни. Врачи рассказали о главных признаках развития лейкоза, которые нельзя игнорировать.

Врачи рассказали о главных признаках развития лейкоза

Во-первых, пациенты зачастую жалуются на постоянное переутомление и сниженный иммунитет. Во-вторых, лейкемия может сопровождаться синяками и кровотечениями на теле, видимая причина появления которых отсутствует. В-третьих, заболевание крови отрицательно воздействует на дыхательную систему, поэтому могут возникнуть проблемы дыханием и чувство «кома в горле».

Среди признаков лейкоза медики также называют частые мигрени, боли в верхней части живота, бледность кожи, увеличение лимфоузлов и повышенное потоотделение во время сна. Если заболевание перешло в острую форму, то о нем свидетельствуют кровоточивость десен, приступы лихорадки и высыпания на коже.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:02

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