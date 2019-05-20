Врачи рассказали о главных признаках развития лейкоза





Во-первых, пациенты зачастую жалуются на постоянное переутомление и сниженный иммунитет. Во-вторых, лейкемия может сопровождаться синяками и кровотечениями на теле, видимая причина появления которых отсутствует. В-третьих, заболевание крови отрицательно воздействует на дыхательную систему, поэтому могут возникнуть проблемы дыханием и чувство «кома в горле».Среди признаков лейкоза медики также называют частые мигрени, боли в верхней части живота, бледность кожи, увеличение лимфоузлов и повышенное потоотделение во время сна. Если заболевание перешло в острую форму, то о нем свидетельствуют кровоточивость десен, приступы лихорадки и высыпания на коже.