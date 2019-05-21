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Эксперты рассказали о первых признаках рака предстательной железы

Эксперты рассказали о первых признаках, сигнализирующих о развитии рака предстательной железы. Специалисты отметили, что при появление этих симптомов необходимо сразу обращаться к врачу.
Эксперты рассказали о первых признаках рака предстательной железы

Развитие рака предстательной железы происходит медленно, поэтому долгое время мужчина может не знать о наличии подобной болезни. Первые симптомы могут начаться только тогда, когда опухоль разрослась до больших размеров и начала мешать другим соседним тканям и органам. Именно поэтому мужчинам необходимо не ждать появление признаков этой онкологии, а регулярно проходить обследования у специалистов, особенно после 45 лет. Эксперты отмечают, чем раньше будет обнаружена проблема, тем выше вероятность ее успешного лечения.

Одним из главных признаков рака предстательной железы является проблемы с мочевым пузырем. Они могут быть самыми разными: слабая струя мочи, боли при мочеиспускании, частое желание сходить в туалет и многое другое. В таком случае не стоит заниматься самолечением или ждать, пока все пройдет само по себе. Появление крови в моче или сперме также является крайне распространенным симптомом развития онкологии. Это также может быть свидетельством наличия разных воспалений и инфекций.

Боль во время и после полового акта тоже является признаком рака предстательной железы. Некоторые неприятные ощущения при дефекации также могут свидетельствовать о том, что опухоль разрослась и давит на кишечник.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:06

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